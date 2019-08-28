中国银保监会：开发多样性长期护理险产品 切实减轻失能老人家庭负担

人民网北京8月28日电（记者 崔元苑）目前，我国60岁及以上人口数近2.5亿人，失能老年人超过4000万，对专业的医疗护理服务呈现庞大而刚性的需求。长期护理保险作为一项新的社会保障制度，对于失能老人健康护理需求保障有着重要的意义。27日，国家卫生健康委员会召开专题新闻发布会，介绍全国老年护理工作和中国居民健康素养监测报告（2018年）有关情况。中国银保监会人身保险监管部副主任刘宏健表示，老年护理需求的评估和规范服务标准的确定，将促进险企开发多样性长期护理险产品，也将有利于长期护理保险的发展。

刘宏健认为，护理需求评估标准用于评定参保人的失能等级、是否符合相应等级的支付条件，评定标准的统一，不仅有利于长期护理保险业务发展方向的统一，更有利于量化保障成本、确定保障范围和程度，同时对于商业补充保险框架的建立、全国统一的信息平台建设都将起到关键作用。建立统一的护理状态评定标准意义重大，势在必行。

刘宏健表示，此次评估标准的制定，可作为保险公司长期护理保险经办服务中护理需求评估的参考标准，也可作为保险公司开发商业长期护理保险产品中有关失能认定和护理服务提供、护理费用支付的基础标准，保险公司可在此基础上开发多样性的长期护理保险产品。

2016年6月，《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》印发，确立了长期护理保险在我国社会保障体系中的地位，明确要“积极发挥具有资质的商业保险机构等各类社会力量的作用，提高经办管理服务能力”，并选取15个城市作为试点地区开展试点。

刘宏健介绍说，15个试点城市中有13个由商业保险公司参与经办，此外还有数十个积极尝试开展长期护理保险制度探索的非试点地区，绝大多数项目也是由保险公司经办。

据不完全统计，截至2018年12月底，商业保险公司参与长期护理保险试点项目约35项，覆盖人数约4600多万，长期护理保险基金规模约47亿元。

在规范长期护理保险老年照护需求评估工作方面，据上海市卫生健康委副主任秦净介绍，一方面，根据老年照护的特点，从2015年开始上海市卫生健康委会同发改委、民政、医保等部门共同研制了上海市老年照护需求的评估标准，2017年正式应用于本市长期护理保险的试点工作。这个评估标准，主要包括老年人自理能力和疾病轻重两个维度。分级以后，确定了老年人需要照护的标准，有了照护标准可以根据需求派遣照护人员上门服务。同时，长期护理保险根据这样的评估标准来制定支付标准。从评估标准、评估员专业队伍建设和评估行业管理三个方面来开展老年照护需求的评估工作。目前，已经惠及了上海市45万有需求的老人。

据悉，银保监会积极鼓励和引导商业保险公司发挥服务网点众多、服务团队专业、信息系统完备等优势做好长期护理保险经办服务，服务国家长期护理保险制度建设。保险公司的经办服务既减轻了政府负担，提升了长期护理保险制度的运行效率和质量，也为参保群众提供方便高效的护理服务，减轻患者家庭的沉重压力和事务性负担。

“下一步，我们计划对保险行业商业长期护理保险发展的现状问题开展调研和分析，无论是从政策支持的角度，还是从监管的角度，初步形成推动我国商业长期护理保险发展的总体思路和实施意见。”刘宏健说。