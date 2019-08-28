每餐七分饱疾病少来找

随着社会经济及生活水平的不断提高，人们受不合理的膳食结构、缺乏运动等不良生活形式的影响，容易成为“甘肥贵人”，出现高粱之疾，进而发生危及生命的心脑血管等重大疾病。



民间常说“每餐七分饱，健康活到老”，即是说只吃七分饱的饮食习惯既可以保证营养摄入，又有利于身体健康。这个说法有道理吗？能使“甘肥贵人”降低发生心脑血管疾病的风险吗？



★“七分饱”是节制饮食的具体措施



那么，何为“甘肥贵人”，何为“高粱之疾”呢？甘肥，指的是肥美甘甜厚味的美味佳肴，“甘肥贵人”便是指惯于进食甘肥厚味的富贵之人，在古代只有达官贵人才有此条件，但如今我们的生活条件提高了，渐渐地平常人便也成了“达官贵人”。高粱，此处通膏粱，亦是指肥甘厚味的食物，“高粱之疾”是指因为长期进食肥甘厚腻而痰湿内生，进而导致的疾病。



《黄帝内经》曰：“凡治消瘅仆击，偏枯痿厥，气满发逆，甘肥贵人，则高粱之疾也。”意思是说，如果接诊的病人是“甘肥贵人”，且诊治为消瘅、仆击、偏枯、痿厥、气满发逆（以上均为中医病名，其中仆击指突然昏仆，偏枯指偏侧肢体乏力，多与现代的脑血管疾病相关），那么往往是因为长期的饮食不节制，导致痰浊内阻，气闭不行。



“甘肥贵人”易生“高粱之疾”，那么七分饱能改善这种情况吗？“七分饱”首次出现在宋代陈文中所著的儿科专著《小儿病源方论》中，提出：“忍三分寒，吃七分饱，频揉肚，少洗澡”，是适度饮食的具体措施。历代医家也认为，饮食调摄是养生的重要部分。水谷精微是我们赖以生存的物质基础，没有食物，人类便无法生存。但过度进食，也常常导致疾病，故很多古籍强调饮食不可过饱，将饮食节制与养生保健、延年益寿紧密联系。这正如《黄帝内经》中“法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常，不妄作劳”，提倡饮食有节，养生需做到“饮食有节律”“饮食有节制”。



★“七分饱”可降低心脑血管病风险



热量限制饮食是改善肥胖及预防相关并发症的重要手段，现代社会中“七分饱”有着更强烈的现实意义，可以降低“甘肥贵人”发生心脑血管疾病的风险。



医学相关指南指出，肥胖人群减轻体重的一线治疗是每日卡路里限制联合科学的运动干预。每日卡路里限制的饮食模式与“七分饱”的中医养生概念是基本吻合的。研究发现，对每日减少饮食摄入热量25%~30%的超重人群随访1年，其同正常饮食人群相比，能有效控制体重、血压、心率、甘油三酯、空腹血糖、空腹胰岛素及同型半胱氨酸浓度。



毫无疑问，科学合理的热量限制饮食仍是目前最有效、最安全的基础治疗，“七分饱”的理念对于肥胖人群有着很强的现实意义。中医认为，脾胃为后天之本，是气血生化之源。人体不能不摄入水谷精微，但过度摄入则易损伤脾胃，增加脾胃的负担。“七分饱”有益身心，饮食适度，疾病少来找。（作者招远祺）