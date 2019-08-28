城乡居民安全与急救素养最高

昨天，国家卫健委公布2018年中国居民健康素养监测结果：我国城乡居民健康素养水平稳步提升，由2012年的8.80%上升到2018年的17.06%，其中安全与急救素养最高。

健康素养监测在31个省（自治区、直辖市）的336个监测点开展，监测对象为15岁至69岁常住人口。监测内容以《中国公民健康素养-基本知识与技能》为依据，包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面。

最新监测显示：我国城乡居民健康素养总体水平持续提升，且不同地区和人群的健康素养水平均有较大提升。2018年中国居民健康素养水平为17.06%，比2017年增长了2.88个百分点，这是开展监测以来增幅最大的一年。

监测发现，健康素养水平在城乡、地区、人群间的分布不均衡依然存在，农村居民、中西部地区居民、老年人群等的健康素养水平相对较低。（记者 刘欢）