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户外运动更能减压

王鑫方

2019年08月28日11:11 来源：北京日报

人们都知道运动有助缓解压力，但哪种运动效果更好？英国和德国研究人员发现，在户外绿地运动的效果胜过在室内锻炼。

英国罗汉普顿大学研究人员与一个德国研究小组联合调查140名运动爱好者后得出上述结论。这些研究对象有的经常参加室内运动，如跳有氧健身操、打篮球、打排球、击剑、游泳，有的常去能看到绿地或河流的户外跑步、踢足球、骑越野自行车。结果显示，所有人运动后都出现了情绪改善、压力减轻、焦虑程度降低。就缓解压力而言，户外运动效果更好，能使压力分数由运动前的平均2.35分降至2.05分，降幅接近13%。其中，去山间林地跑步和骑行的效果最好。相比之下，室内运动者的压力分数平均降幅仅为8%。

研究人员在最新一期《心理健康及预防》杂志刊载的文章中写道，这项研究显示，与在非绿色环境中运动相比，去绿色环境中运动，特别是户外跑步，对平复情绪、缓解压力的效果更好。他们猜测，这可能是因为身处大自然就能够让人平静。

(责编：李轶群、杨迪)


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