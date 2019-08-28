外卖“安全封签”或成趋势

昨日，广州市人大常委会主办的羊城论坛聚焦互联网食品安全。广州市市场监管局副局长吴少斌表示，2019年广州财政总共安排广州市食品安全监督抽检经费将近1亿元，保持高压态势是食品安全重要的保障措施之一。他建议市民如果遇到食品安全问题，可选择通过平台协商赔付，也可以拨打12345投诉。

“现在外卖食品有一个统一的模式，就是用塑料袋装上，很容易解封，谁能够保障这个袋子在运输过程当中没有被打开过？”评论员刘小钢提出了外卖运输过程中的隐患。

对此，饿了么一名负责人回应，商家在广州已经推出了食品安全封口贴，在餐品打包好以后在包装上粘上封口贴，如果送到消费者手中封口贴是完好无损的，那说明在配送过程中，这个餐盒没有被打开过。这名负责人称，在餐盒方面还提供了“安心名录”供商家选择，但也只是指导性的，暂时不会作为线上商家的准入门槛。

美团负责人也表示，该公司也在推行食品安全封签。“有一部分封签在我们平台拿，因为我们现在在试行，很多商家已经在自发做。”这名负责人称，这是一个很好的趋势。

吴少斌则指出，作为互联网食品的特性，有一个不能完全归责于生产经营者的现象，就是食品可能变质。“一个细菌在适合的条件下，24小时后就变成160万个。通常比如大肠杆菌20分钟就生‘儿子’，40分钟生‘孙子’。”他提醒，点外卖最好在2小时内食用。由于食品是提前做的，送到消费者那里有时间差，而消费者由于工作忙又推迟吃，超过两小时食用，这本身就是一个风险。

吴少斌介绍，如果抽检出不符合食品安全标准的，会进行相应的处罚。从2018年1月到现在，广州互联网食品方面的处罚案件共200多单，罚款200多万元，处罚力度是很大的。（作者何瑞琪）