“有症状的血尿，如尿频、尿急伴随血尿有可能是膀胱炎，无痛血尿更危险，有可能是膀胱癌。”中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健接受广州日报记者采访时表示，膀胱癌的发病率在逐年增加，中国每年新增发病人数有8万多人，多见于老年人群体，膀胱镜筛查仍然是金标准，但是，更多无创手段如尿液筛查膀胱癌的新技术正在研发中，部分新手段已进入临床阶段，“未来还会有人工智能筛查膀胱癌”。

筛查：人工智能与病理医生明年打擂台

“我们明年计划推出一场人工智能与主治医师、副主任医师筛查诊断膀胱癌的比赛，针对数十种尿液，找出哪些是患有肿瘤的患者尿液，哪些是正常人群的尿液。”在2019年中国膀胱癌高峰论坛上，中山大学孙逸仙纪念医院副院长林天歆表示。

林天歆介绍，人工智能应用在肿瘤疾病的筛查领域越来越普及了，目前他们正与科研机构、技术团队研发用人工智能方法筛查膀胱癌的手段，从24小时收集的尿液中，人工智能系统十分钟内就可以分辨哪些是正常尿液，哪些是肿瘤患者尿液，哪些是膀胱炎患者尿液，准确率可以达到九成以上。

“从开发到临床到应用有三个阶段，第一阶段是标注辨识肿瘤细胞、确定合适算法，第二阶段是临床中验证修正，第三阶段是普及应用，我们已完成第一阶段工作。”林天歆透露。

膀胱镜仍是筛查金标准 尿液筛查可辅助

作为中国膀胱癌联盟成立的牵头人，黄健介绍，中国膀胱癌联盟现有成员已涵盖95家全国各地的三甲医院。根据中国膀胱癌联盟五年来收集的全国4万多例病例数据，以及2016年的相关流行病学调查，我国2016年的膀胱癌发病率大概为每十万人中有8.6人患病。目前膀胱癌居中国男性泌尿生殖系恶性肿瘤发病率第2位，居中国恶性肿瘤发病率第8位，并且发病率呈逐年增长的趋势。

专家介绍，尿常规并不能筛查膀胱癌，以前患者仅能通过膀胱镜活检的有创检查方式确定诊断，而现在影像学与尿液检测相结合的无创检测方法也已经应用到临床了，“从影像学来看有B超、CT等手段，尿液检查中，根据尿液细胞筛查以及尿FISH筛查也可应用在膀胱癌筛查中”。黄健解释，尿液细胞筛查主要是从肿瘤脱落细胞中分辨出肿瘤踪迹，但是对于部分还未发生脱落的肿瘤不起作用，目前筛查率在40%左右，敏感度不够高。尿FISH筛查（一种深入到染色体层次的检测）从肿瘤分子着手，筛查率可达到80%~90%，但是应用不够普及。

目前，筛查膀胱癌的金标准仍然是有创式的膀胱镜，但是这种手段不一定能发现原位癌，因此，尿液细胞筛查以及尿FISH筛查也是重要补充手段，“我们已经把这些筛查的新方法写入今年修订的指南中，供医生们参考”。

针对不同的患者 制定手术方案

除了筛查手段在进步，膀胱癌的治疗技术也在更新中。

黄健介绍，以往对于膀胱癌主要采取开刀切除，在微创化时代开始使用电切镜电切，现在已经在普及激光切除，“与电切相比，激光可以减少闭孔神经反射风险，降低手术中膀胱穿孔发生率。”对于浅表性膀胱癌，这种治疗方法比较常见，不一定需要切除整个膀胱。

如果患了浸润性膀胱癌，常常是要切除整个膀胱，同时还要把可能有转移的盆腔淋巴结一起清除，该手术损伤较大、出血较多。为了减少创伤，近年来出现了腹腔镜乃至机器人辅助的腹腔镜膀胱癌根治性切除术，这种手术只需在腹壁上打几个小孔，然后在腹腔镜下切除膀胱，手术出血少，创伤小，术后恢复快。

对于无法切除膀胱的肿瘤，除了以往的化疗手段外，现在还有靶向药物治疗、免疫治疗等手段。不过，目前中国并未有获批的治疗膀胱癌的免疫药物。

预防： 日常注意多喝水

膀胱是人体的一个泌尿系统器官，起储存尿液的作用，目前膀胱癌发病原因不明，但是一些高危因素需要避免，如吸烟、染发等习惯或长期接触化工染料等。对于中老年高危人群，如果出现无痛性间歇性血尿的情况，需要高度引起警惕，这很可能是膀胱癌的预警信号。

专家提醒，血尿可能是很多疾病的表现，血尿的严重程度未必与疾病的严重程度相关。腰痛后血尿多为结石所致，血尿伴尿路刺激症状，多为出血性膀胱炎。而尿全程、间歇性、无痛性的肉眼血尿，则需警惕恶性肿瘤的风险。

专家建议，平时要多喝水，少吃含有致癌物质的食物，坚持运动锻炼身体。对于中老年群体，应在每年体检中注重对膀胱的检查。一旦发现无痛血尿，尽早排查原因，早期膀胱癌大部分可治愈，如果等到中晚期发生淋巴结转移或者全身扩散，则难以挽回。（作者梁超仪）