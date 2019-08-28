互联网医院升级智慧医疗

对监管部门来说，互联网医院的出现是一道新的考题，也是迎接未来智慧医疗的必答题

经过医院明确诊断的疾病，今后将可以在互联网医院进行复诊、开出药品、送药到家。不久前，上海市卫健委发布《上海市互联网医院管理办法》，并将于9月1日起施行，各地互联网医院落地细则也在陆续出台。互联网医院的发展完善，有助于实现优质医疗资源的优化配置，提高医疗服务质量和效率，也将为偏远地区患者带来便利。

在优质医疗资源相对稀缺的情况下，大医院大专家往往集中在大城市，基层和偏远地区的医疗技术、设备、服务能力相对较差，不能充分满足人们的需求。而互联网技术的飞速发展，让优质医疗资源变得触手可及。比如这一新生事物的先行探索者宁夏回族自治区，引进了多家互联网医院，让当地居民不出远门也能与北京、上海等地大医院专家“面对面”。医生拿着共享检查信息，通过远程视频“问诊”，提供咨询，开具处方，满足人们看病的需求。看病模式的改变，使医疗服务变得像超市一样，随手可得、又快又好，让人们求医问药更加轻松和便捷。

互联网医院作为新生事物，又涉及医疗这一特殊领域，其运行状况自然备受关注。前段时间，有人从互联网医院平台买到处方药的现象被曝光，引起人们的不安。这源于医疗的服务特性，即医生需触诊、叩诊才能对症下药。因此，通过视频“面诊”正确诊断病情，让处方药在严格的监管下得到合理使用，便成为互联网医院高质量运行的关键。正是认识到这个问题，去年9月，国家卫健委出台《互联网医院管理办法（试行）》等3个文件。上海市此次公布的互联网医院管理办法，也强调对互联网诊疗行为的质控。此前，宁夏、福建、山东等省份公布了有关政策，均涉及互联网医院设置要求、看什么病、如何收费等内容。在行业自律方面，一些地方出台了《互联网医院便民门诊的执行规范》，对互联网医院诊疗作出自我约束。

一系列办法和规范的出台，为互联网医院的健康发展奠定了较好的监管基础。目前，各地互联网医院将诊疗对象限定在一些常见病、慢性病的复诊患者人群，同时，各地也逐步建立监管平台，实行留痕管理，同时厘清平台和实体医疗机构的责任，等等。在此基础上，根据互联网的特点，有必要在传统医疗服务监管的基础上善用新技术和手段，比如建立互联互通的电子病历系统，用以鉴别诊疗行为是否符合规范；有些地方建立了专门审查处方的药师审核平台，有效把关处方药开具行为；一些地方还通过人工智能、大数据实时监控互联网诊疗行为，有效杜绝不合规范行为。另外，上海互联网医院管理办法提到，互联网医院可以开展家庭医生签约服务，北京、杭州等地的一些企业也已经开展这一平台业务。如何引导大医院和这些平台形成有效分诊关系、提供合理的服务，需要信息互联互通和在线监管技术的同步升级。这样，才能更好地为居民提供全方位全生命周期的健康服务，提高健康管理的效果。

对监管部门来说，互联网医院的出现是一道新的考题，也是迎接未来智慧医疗的必答题。互联网医院虽然刚刚起步，却是建设健康中国的重要力量。有关各方把好质量关口、筑牢制度堤坝，方能让互联网医院茁壮成长，守护更多人的生命健康。

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 05 版）