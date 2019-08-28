5G技术加速智慧医疗落地

2019年是5G技术商用的起步之年，医药领域正掀起一场5G应用高潮——网络信息传输、超高清视频技术等已应用于超声、内窥镜、手术机器人，可提升基层医疗机构的远程诊疗水平；大数据、人工智能技术与CT、磁共振系统、眼底照相机等加快融合，可辅助诊断肺癌、胰腺癌等疾病。5G技术正推进智慧医疗加速落地。

5G技术为我国智慧医疗提供了哪些应用场景？将为患者带来怎样的就医生态？近日，由国家药品监管局医疗器械技术审评中心、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心支持，国家卫生健康委国际交流与合作中心、中国信息通信研究院主办的“5G时代的健康中国建设”高峰论坛在北京举办。论坛上，相关专家、企业和政府部门工作人员围绕上述话题展开交流探讨。

开启医疗发展新时代

今年以来，5G技术在医疗领域的应用步伐明显加快——

1月，解放军总医院成功开展世界首例5G远程手术测试，并于3月成功进行世界首例5G远程人体开颅手术；

6月，四川长宁地震后，我国首次将5G应急救援系统应用于灾难医学救援，身在外地的专家利用5G技术实时指挥当地医生对患者进行心脏、腹部血管、颈部血管、腿部血管等部位的B超检查，据此确定手术方案和麻醉方案；

6月27日，北京积水潭医院的专家通过5G远程手术服务云平台同时交替操控两台机器人，成功为山东烟台和浙江嘉兴的两位患者进行三维定位脊柱螺钉手术，标志着我国5G技术在医疗领域人工智能应用达到新高度。

“5G在医疗领域的应用远不只远程手术，其超高速率、超低时延、超大链轨的特性，加快了大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的创新突破和集成应用，开启医疗发展新时代。”高峰论坛上，工业和信息化部总经济师王新哲表示，5G的应用能够实现电子病例、放射影像、病理信息等

医疗数据的精准传输、快速同步、互通调阅，开创实时远程会诊、远程急救、远程视教培训的健康服务新模式。

随着5G与大数据、人工智能等新技术的融合应用，适用于医疗健康服务的机器人、可穿戴设备、诊疗器械等将越来越普及，居家医疗康复在未来成为可能，医疗行业也可以提供更为个性化的医疗咨询和健康管理服务。

此外，5G赋能的大数据分析、人工智能等还将不断驱动医疗健康行业创新应用，在医学影像与检查、医疗器械与耗材、医药研发与生产、医学治疗与康复等方面提供更便捷的智能化服务。

提升医疗卫生综合监管效能

“5G技术不仅可以用于临床场景，在提升医疗卫生综合监管效能方面也能发挥很大作用。”国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任傅卫认为，5G技术在促进三医联动，构建系统化、智能化、精细化医疗卫生综合监管体系建设方面大有可为。

“云计算技术可整合卫生健康领域以及公安、民政、市场监管等相关部门的监管数据，助力多元信息系统的互联互通。”傅卫表示，集中式、中立化的政务系统可有效打破体制机制壁垒，加强部门间数据和业务的协同；大数据技术和人工智能技术能更好预测事件发展趋势及问题风险，为科学监管提供决策依据；诚信大数据、医保智能审核及监控信息系统将发挥更大作用，电子标签等物联网技术有助于形成全程可追溯的完整信息链条；移动执法、电子档案等技术将大大提升综合监督执法效能。

国家层面对于运用信息化手段完善医疗卫生综合监管体系建设已有战略部署。2018年8月，国务院办公厅发布《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》，要求建立健全医疗卫生行业信用机制、健全信息公开机制、建立风险预警和评估机制、形成网格化管理机制、建立综合监管结果协同运用机制。

在政策倡导下，国家和地方围绕信息化在综合监管方面的应用进行了积极探索。如全国卫生监督信息系统开发了事中事后监管双随机抽查系统，工作人员可实时掌握总体任务进展和个案执行情况；江苏、贵州、广东、广西、山东、西藏等地也在不断加快卫生监督执法信息化进程。

傅卫认为，包括云计算、大数据、物联网、移动执法在内的现代信息技术将赋予医疗卫生综合监管更多可能性，其发展值得期待。

提高医疗救治效率

5G带来的技术变革将深刻影响整个医疗健康行业。随着5G的商用，远程手术、远程监护、远程救治等医疗场景在未来都可能实现。也正是因为有着这样的前景，此次高峰论坛吸引了众多医疗器械企业代表来到现场，共同畅想5G时代医疗领域新面貌。

东软医疗CEO武少杰表示，东软医疗已在车载CT上应用5G技术，可随时将图像传回总部。未来，在移动CT抢救的场景下，信号可以实时传回医院，方便专家开展救治，提高救治效率和效能。另外，目前的医疗装备把所有扫描数据都存放在医院，未来在分布式医疗装备情况下，数据在处理后都会上传至云端。医生在实际诊治中，将新数据推送到云端就可以得到计算结果，从而提高医疗效率，降低医疗成本。

“5G将让两大技术获得更深入的发展，其中之一是云计算。”GE医疗首席创新官戴鹰认为，云计算的本质是连接、计算、储存，连接是云计算的基础。5G会给连接带来飞跃式发展，5G落地后，云计算会大面积覆盖。另一项技术是大数据分析和人工智能。目前AI最大的掣肘在于数据的可获得性和数据计算，应用5G技术可以进行数据集成，便于机器学习，从而促进医疗AI的长远发展。“这两大技术将有力推动我国医疗改革。”戴鹰表示。

由于目前5G刚刚开始商用，尚未发展完善，因此还面临许多实际问题。互联网医疗系统与应用国家工程实验室主任赵杰认为，这些问题包括网络稳定性、5G模块等，但建立5G医疗专网仍然是未来发展方向。5G医疗专网建立以后，将显著提升5G医疗的安全性和时效性，智慧医疗将走进人们的日常生活。（记者康绍博）