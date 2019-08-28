几滴血预测静脉血栓风险

采集2毫升血液检测，过上几天，你就能收到一份关于自己静脉血栓风险的分析报告。近日，武汉市第三医院开展的静脉血栓高危型基因检测“走红”，前来受检的患者络绎不绝。

上周，武汉市第三医院烧伤科收治1名烧伤患者，II-III度烧伤面积达15%~83%，头面部、躯干、四肢均不同程度烧伤。由于该烧伤患者需要多次手术，血液动力稳定性受损、长期卧床等原因，使其发生血栓的风险大大增加。医生建议该患者进行静脉血栓风险预测，经检测，该患者携带静脉血栓高危基因，静脉血栓发生风险较正常人群高数倍，后经行华法林抗凝治疗，该患者并未发生静脉血栓。

该院药学部主任陈永刚介绍，静脉血栓多发生于腓肠肌内的深静脉丛，血栓不但会造成患者栓塞部位的局部疼痛，并发静脉功能不全，脱落后又可引起肺栓塞，甚至危及生命。通过对静脉血栓相关基因的检测，可提前告知受试者患病风险，从而对这个疾病进行掌控，积极采取预防措施。（记者伍伟）