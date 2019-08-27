第二批不合格泳池名单出炉 149家游泳场所水质不合格

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人民网北京8月27日电 国家卫生健康委员会办公厅今日在官网发布《关于部分城市游泳场所水质抽查情况（第二批）的通知》（以下简称“通知”），公布了第二批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单，涉及北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等地共149家游泳场所。其中包括北京国际饭店有限责任公司、北京首农香山会议中心有限公司等。

为强化社会监督，督促游泳场所经营者落实卫生安全主体责任，国家卫生健康委今年暑期分两批对游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生进行了抽查。

本次对游泳场所水质卫生抽查的主要项目包括游离性余氯、细菌总数、大肠菌群、pH、浑浊度、尿素等。第二批不合格游泳池当中均有一项或多项不合格，其中以尿素、细菌总数、游离性余氯含量超标的问题较为突出。

国家卫健委要求各地要在依法严肃查处违法违规行为的基础上，坚持社会共治，加强执法结果公示，更好地发挥社会监督和舆论监督的作用，推进完善医疗卫生行业综合监管措施，维护公共场所良好卫生环境。（崔元苑、实习生赵丰）

附：部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单（第二批）