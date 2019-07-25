热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

第一批泳池水质卫生抽查结果公布 北京不合格数量居首

2019年07月25日16:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月25日电（王国菁）24日，国家卫健委综合监督局于官网发布《国家卫生健康委办公厅关于印发部分城市游泳场所水质卫生抽查情况（第一批）的通知》（以下简称“通知”），公布了第一批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单。

通知显示，国家卫健委随机监督抽查计划部署地方卫生健康行政部门对游泳场所开展卫生监督检查，对游泳池水细菌总数、大肠菌群、pH、尿素、浑浊度及游离性余氯等项目达标情况进行抽检。并在今年暑期分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况。

据公布的名单显示，共有116家游泳场所水质卫生抽检不合格。其中北京24家游泳场所“榜”上有名，不合格数量位居名单首位，紧跟其后的是上海、深圳、青岛、重庆。

国家卫健委综合监督局提示，游泳池水质常见问题包括池水散发刺激性气味，池水浑浊，尿素过高，余氯含量过高或不足。泳池中的尿素主要来源于汗液，还有部分来源于尿液。余氯不稳定主要是未采用自动加药装置、投加含氯消毒剂不规范造成的。余氯偏高会刺激眼睛等敏感部位;余氯偏低达不到消毒效果，易造成微生物超标。

通知强调，夏季游泳场所人员密集，游泳场所水质卫生质量直接关系群众的健康权益。根据《公共场所卫生管理条例》及实施细则规定，游泳场所水质应当符合国家卫生标准。对于水质卫生不合格的游泳场所，一旦发现责令限期整改，依法严肃查处。

附：部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单（第一批）

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn