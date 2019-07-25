第一批泳池水质卫生抽查结果公布 北京不合格数量居首

人民网北京7月25日电（王国菁）24日，国家卫健委综合监督局于官网发布《国家卫生健康委办公厅关于印发部分城市游泳场所水质卫生抽查情况（第一批）的通知》（以下简称“通知”），公布了第一批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单。

通知显示，国家卫健委随机监督抽查计划部署地方卫生健康行政部门对游泳场所开展卫生监督检查，对游泳池水细菌总数、大肠菌群、pH、尿素、浑浊度及游离性余氯等项目达标情况进行抽检。并在今年暑期分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况。

据公布的名单显示，共有116家游泳场所水质卫生抽检不合格。其中北京24家游泳场所“榜”上有名，不合格数量位居名单首位，紧跟其后的是上海、深圳、青岛、重庆。

国家卫健委综合监督局提示，游泳池水质常见问题包括池水散发刺激性气味，池水浑浊，尿素过高，余氯含量过高或不足。泳池中的尿素主要来源于汗液，还有部分来源于尿液。余氯不稳定主要是未采用自动加药装置、投加含氯消毒剂不规范造成的。余氯偏高会刺激眼睛等敏感部位;余氯偏低达不到消毒效果，易造成微生物超标。

通知强调，夏季游泳场所人员密集，游泳场所水质卫生质量直接关系群众的健康权益。根据《公共场所卫生管理条例》及实施细则规定，游泳场所水质应当符合国家卫生标准。对于水质卫生不合格的游泳场所，一旦发现责令限期整改，依法严肃查处。

附：部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单（第一批）