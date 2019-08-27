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运鸿集团当选中国创推委副理事长单位

2019年08月27日14:50 来源：人民网-人民健康网

近日，运鸿集团股份有限公司当选中国生产力学会创新推进委员会副理事长单位。

作为中国生产力学会创新推进委员会副理事长单位，运鸿集团股份有限公司提倡“专业、创新、开放、国际化” 的发展理念，关注国计民生；坚持以“大健康产业”为导向，积极转变发展思路，创新发展理念，调整产业布局，聚焦战略重心，不断丰富和完善“大健康循环产业链”，全力推进健康中国建设。

运鸿集团股份有限公司是以“肽”产业为主导核心的大健康企业，并基本形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台、物流为一体的“生物科技循环产业链”。集团始终坚持以天然绿色的功能性食品研发为企业核心发展目标，帮助全球人民开启健康生活的新方式。并通过资本运作与合作并购，开创了“肽家园”的盈利模式。遵循以专业、创新、国际化为核心的发展战略，打造以“肽”为根的产品惠泽人类。

据了解，中国生产力学会创新推进委员会于2010年经民政部批准成立。中国创推委以“汇聚全球高端人脉、凝聚全球创新智慧、集聚全球创新资源，全方位服务于中国有创新精神和创新梦想的企业家，为中国企业家提供本土及全球最新的商业模式、技术创新和创新路径。并倡导全球化的创新，以“为实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家提供有力支撑”为使命不断推进国内外科技、经济及人文发展。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：崔元苑、杨迪)


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