秋高气爽却哈欠连天？解“秋乏”常按三穴位

本文专家：高雁鸿 云南曲靖市第一人民医院康复科副主任医师

李俊涛 河南中医药大学第一附属医院男科副主任医师

俗话说“春困秋乏”，秋季是最容易使人乏累的季节，秋天一到，整个人经常会有昏昏沉沉的感觉，想要解除秋乏的困扰，不妨试试中医方。

秋乏多因脾胃虚

夏天由于天气炎热，人们贪凉喜吃冷饮，或者猛劲吹空调，这些都容易伤及脾胃。中医又把脾胃称为后天之本，脾胃之气称为“中气”，脾胃强壮，则中气足，人就特别有精神，否则人就会易产生疲劳、倦怠之感。

如何判断自己脾胃虚?看舌头。中医认为，脾开窍于舌，脾虚则运化无力，气虚则舌体失于充养。脾胃气虚的人一般舌苔很淡，且舌体微微发胖，两侧有明显齿痕。

强健脾胃多揉三穴位

太白穴：太白穴是脾经的原穴，按揉太白穴能够有效增强脾的运化功能，达到止泻及促进物质转化的目的。取定穴位时，可采用仰卧或正坐，平放足底的姿势，太白穴位于足内侧缘，第一跖骨小头后下方凹陷处。



图片据《针灸经络经穴图》

方法：按揉时取坐位用左手拇指指腹按揉右侧太白穴，以穴位处感到微微酸痛为度，反之亦然。不必用太大的力气，每天坚持3~5分钟。

脾俞穴：脾腧穴是脾脏脏气汇聚之处，主管把食物转化为身体需要的气血等精微物质。脾俞穴在十一腰椎棘突下，旁开1.5寸，肚脐对应的是第二腰椎，向上再摸三个椎体，旁开两指就是脾俞穴。

图片据《针灸经络经穴图》

方法：按揉脾俞的时候建议手握空拳轻轻叩击脾俞数次即可，切记不可重锤。每日数次，疲劳时还可以起到缓解疲劳的作用。

足三里穴：用自己的手掌四指横放在膑骨下缘，下方第四横指外缘一横指处即为足三里。它是胃经的下合穴，治疗胃相关疾病的要穴。

图片据《针灸经络经穴图》

方法：按揉的时候端坐凳上，四指弯曲，按放在小腿外侧，将拇指指端按放在足三里穴处正确位置，作点按活动，一按一松，连做36次。两侧交换进行。

健脾来碗山药瘦肉粥

粳米可补脾胃，养五脏，壮气力。山药也是补脾养胃的要药，性味甘平，补气而不燥，滋阴而不腻。瘦肉也是进补的好食材，此粥能改善脾虚，从而治疗因脾胃虚弱，运化食物乏力，气血产生不足而导致的倦怠乏力、失眠健忘、食欲缺乏的症状。

方法：选鲜山药100~200克(干山药45~80克即可)，瘦肉50~100克切成丁，然后和100克粳米同煮一个小时即可。

本文参考资料：

①《健康时报》2018-06-22《倦怠乏力吃山药瘦肉粥》

②《健康时报》2016-09-27《揉三穴解秋乏》