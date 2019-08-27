别错过！现在正是吃鲜莲子好季节

这段时间，不管是在南方还是一些北方城市，都有卖莲蓬和新鲜莲子的，赶紧趁着这个机会尝尝吧！

新鲜莲子除了含有丰富的碳水化合物、蛋白质、维生素等常规营养物质之外，还含有水溶性多糖、类黄酮和超氧化物歧化酶等对人体健康有益的成分。还有研究发现，莲子中的谷蛋白、球蛋白、清蛋白和醇溶蛋白的必需氨基酸组成基本接近FAO/WHO的推荐值，也就是说莲子中的蛋白质算是植物优质蛋白。

新鲜莲子一般是直接剥皮吃，还可以冰镇做成小零食，或者加一点柠檬这种酸味的东西，改善口感。当然，也可以用它来煲一些简单易熟的汤，比如红枣莲子汤、山药莲子汤等。

莲子的皮也并非“一无是处”，它含有类黄酮、多酚类物质，但口感比较涩，当然也有一些厂家会把这些“废物”利用起来，做成保健品或磨成粉吃，甚至还被用来制作成菇类养料。

同样被当做“废物”的还有莲子心，因为它味道有些苦，常常也被我们扔掉了。

其实，莲心也是一味药，从中医来说，莲子肉味甘性平，莲心苦寒，清热解毒利尿的作用比较强。如果不在意苦味的口感的话，鲜莲子不去心，也可以一起做汤。

不过，鲜莲子水分含量高，一般在56%~85%之间，不好保存，放一两天就没有甘甜的味道了，因此，一定要趁鲜吃。

现在市面上有干莲子和冷冻的莲子，也可供选择，虽然水溶性维生素，比如维生素C被部分损耗，但是其中的蛋白质等物质是被浓缩了的，含量反而增高。而且用干莲子煲汤口感更糯，冷冻莲子四季都可以买到，非常方便，各具特色。