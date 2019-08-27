不再是“卖假药的”，法律精准对待“药神”

此次修订《药品管理法》，不仅是对民众和现实诉求的回应，更是对进口药品的滞后性管制规定一次与时俱进的修正。

那些卖抗癌仿制药的“药神”们，有望摘下“出售假药”的帽子了。

新京报报道，《药品管理法》18年后首次全面修改通过。这次新版文本中，对何为假药劣药作出了重新界定。而最受舆论关注的，就是明确了：进口国内未批准的境外合法新药不再按假药论处；对未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以减轻处罚；没有造成人身伤害后果或者延误治疗的，可以免于处罚。

此举无疑颇具现实针对性：长期以来，进口国内未批准的境外合法新药，成了“高风险举动”，这给了不少癌症患者生的希望，却让多地“药神”们身陷囹圄……

就现实看，从大热电影《我不是药神》到“聊城主任医师开假药案”，近年来，违规进口境外药物案件频密拨弄着社会敏感的神经。这些案件，不仅将个体生命、公众情感与法律秩序之间的纠葛和尴尬展现在民众面前，也不止一次表明：此前的法律版本将未经批准的境外药品视为假药，已明显无法顺应现实形势。

基于此，此次修订《药品管理法》，将过去“按假药论处”的内容进行重新归类，让成分真实和效果可靠的真药不再背负“假药”之名，不仅是对民众现实诉求的回应，更是对进口药品的滞后性管制规定一次与时俱进的修正。

本质上，假药劣药得以重新界定，不是监管力度放松，而是监管方式由粗放变成精细，由不分青红皂白的一视同仁变成区别对待。

无论是“进口国内未批准的境外合法新药不再按假药论处”，还是对已经进入境内的境外药按照不同情形减轻、免于处罚，对比之前的一刀切，如今的法规要求显然离实现精准归类、精细监管的目的更近了一大步。

这样的法规修订，对患者、医生乃至药品研发也是重大利好。对患者而言，有条件的人可以在境内就得到新药的治疗，他们生存的希望能得到安放；医生也会卸下对“假药”的心防，放心大胆地为患者推荐新药，从而积累新药的临床实验数据；客观上，这也能推进该类药在国内的上市进度。

此前将进口未批准的境外合法新药列为假药，还分散了执法力量。而不再按假药论处，则能让监管部门更加集中地针对真正的制售假药行为，提高对真正制售假药行为的打击力度。

不论是对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口，加快已在境外上市新药审批、落实抗癌药降价措施、强化短缺药供应保障；还是“启动”进口抗癌药零关税……“药神案”频发以来，国家层面已是多次释放积极信号，以满足民众的药物需求。

此次修订《药品管理法》，更是从维护患者健康权的逻辑起点出发，打破对假药“一刀切”简单、粗暴的分类，让药品管理秩序与个体生命、社会伦理期待高度契合，也更合乎以人为本的理念。