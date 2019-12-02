张爷爷有高血压和糖尿病，需要长期用药，平时都是去医院看病拿药。前不久他女儿从外面药店给他买了几盒药名同样的药，张爷爷看到药品的包装不同，不敢擅自用药，就带着这些药来了医院的用药门诊，我们在现场教了张爷爷识别药品真伪的方法。具体来说，主要可以通过以下2种方法查询。

方法一：手机扫码查询。具体步骤为：打开手机的支付宝软件，点击首页的“扫一扫”，对准药盒上面以“8”开头的“码上放心·追溯码”，就可以显示该药品的批准文号、批号、生产日期、有效期了。药品的批准文号相当于“身份证号”，与药品名称、规格相对应。如果遇到药品召回，可根据追溯码，直接查询相应的问题召回批次。需要留意，每盒药的追溯码都是专属的，如果一个追溯码被多次查询过，或者追溯码的信息和实物不符合，就需警惕该药是否为假药了。如果不方便扫码的，也可以拨打010-95001111，口头告知追溯码进行查询。如果不法商家通过回收真药品的盒子，造相同名称、规格的假药品，该怎么识别呢？此时查看追溯码反馈的有效期可以作为参考。

方法二：通过上网查询。国家药品监督管理局的官方网址为：www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/ 在网站首页右侧的“查询”栏目，有“药品”“医疗器械”和“化妆品”按钮，点击“药品”，选择“国产药品”或“进口药品”栏目，输入药品名称，即可查询相应的批准文号、厂家、剂型和规格。

除了上述方法，通过药品的购买途径也可识别药品真伪。有互联网药品交易服务资格证书的网上药店、有药品经营许可证书的药店、公立医院，都是比较令人信服的渠道。切勿贪图便宜，从私人手上、微信朋友圈、商场促销等渠道购买药品。所有正规的药品，包括非处方药，都是不能作为赠品销售的。

此外，对于没有外包装的私人配制的粉末或胶囊，应当作为假药论处。法律对假药的定义为：药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符；以非药品冒充药品或以他种药品冒充此种药品；变质药品；药品所标明的适应证或功能主治超出规定范围。如果怀疑拿到了假药，可拨打12331举报。《药品管理法》规定，对于生产销售假药的，将处以违法金额的15~30倍处罚，违法金额不足10万元的，按10万元计算，即最低处罚150万元。▲