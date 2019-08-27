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花生栗子雪耳煲脊骨汤

2019年08月27日09:49 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾、润燥

推荐理由：夏秋之交保健汤水

材料：花生50g、去壳栗子200g、雪耳1朵、脊骨250g、生姜适量（2~3人量）。

烹调方法：雪耳提前泡发，撕小朵。栗子去壳及红棕色外皮，洗净。花生洗净。脊骨洗净、斩件、飞水。汤煲内加水2000ml，加入所有材料，武火煮沸后改文火煲约1小时，加盐调味，喝汤吃渣。

汤品点评：8月，炎热夏季终于过去大半，秋季蓄势而来。秋冬养阴也提上了日程，滋阴养阴类食材、药材均比较滋补，要是脾胃功能欠佳，进补质量大打折扣之余，还影响食欲。夏季阳气外越，脾气不足，食欲不佳，在这个夏秋过渡的日子里，需要开始调养脾胃了。

花生，又叫长生果，可见其延年益寿的功效已深入民心，平常无论作为零食，还是菜肴、炖汤都扮演着不可或缺的角色。干花生的营养价值也挺高的，与大部分坚果相似，也是高热量高脂肪食物，其脂肪约有40%~45%，并且以不饱和脂肪酸为主，对心血管有保护作用，但热量也很不容小觑：100克干花生热量达500多千卡，几乎相当于一顿饭的热量，还是要注意控制分量；同时它所含蛋白质、纤维的比例也较高，饱腹感也很强。汤中选花生，取其补脾益气、润燥的功效，并且能改善脾胃。汤中栗子也是一种健脾补肾的食材，被称为“肾之果”，但多吃容易碍气，不宜多食。汤里还加了雪耳以清润养阴。最后提醒，当喝汤之余吃汤渣时，记得要减少主食的摄入量。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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