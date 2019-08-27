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生地防己缓解风湿病

蒲昭和

2019年08月27日09:36 来源：人民网-生命时报

风湿性关节炎是常见的结缔组织炎症，以关节和肌肉游走性酸楚、重着、疼痛或关节肿大灼热等为主要症状。本症属中医“痹证”范畴，多因风寒湿等外邪侵入人体、闭阻经络关节、气血运行不畅所致。

推荐一个缓解急性风湿性关节炎的方子：取羌活、忍冬藤、蒲公英各30克，防己、生地各15克，防风、桂枝、甘草各9克，水煎服，每日1剂，分2~3次服用，10天1疗程，一般2~3疗程有明显疗效。

上方为《金匮要略》中“防己地黄汤”加羌活、忍冬藤、蒲公英三味而成，主要有滋阴凉血、祛风通络的功效。其中，生地能滋阴凉血且养血，“育阴可熄风”，为本方君药；防己擅长除去经络风湿，兼能清热，为臣药；加防风、桂枝可调和营卫、解肌疏风，为佐药；甘草调补脾胃，调和诸药。另加羌活，有散寒解肌、祛风化湿、通痹止痛之效。羌活配防风，可以加强祛风散寒、胜湿止痛的作用；配桂枝，善治风寒湿痹、周身关节疼痛等。忍冬藤清热解毒、祛风通络。蒲公英则清热解毒、消痈散结、消炎凉血。诸味合用，有清热除湿、祛风通络、凉血消肿等功效，可缓解风湿性关节炎。

本方连用7~10剂后，如关节仍有红肿、皮肤有环形红斑、舌红，可去桂枝、羌活、忍冬藤；重加生地至60克，再加牡丹皮、赤芍药各9克，水牛角30克，紫草15克。

(责编：李轶群、杨迪)


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