孩子肩膀不平,当心是脊柱侧凸

特发性脊柱侧凸无确切病因存在三分之一遗传概率

“脊柱侧凸通常发生在脊柱生长阶段,因此青少年比较常见。”王延宙表示,马凡氏综合征、神经纤维瘤等疾病都可能引起脊柱侧凸的发生,但绝大多数脊柱侧凸都是特发性脊柱侧凸。“因此患者在诊断时要首先确定病因,排除其他疾病因素后再进行治疗。”

据王延宙介绍,特发性脊柱侧凸发病原因不明,且病程较长,在孩子长个的过程中疾病会加重,“这个病女孩的发病率要高于男孩,且存在三分之一的遗传概率。”王延宙表示,青少年保持良好的身体姿势是对的,但是身体姿势良好与否与特发性脊柱侧弯并无直接关系。

“大多数脊柱侧凸患者开始时通常没有不适症状,但如果症状持续严重,可能会损害心脏和肺。”王延宙表示,由于特发性脊柱侧凸并无确切病因和明显症状,因此家长要格外留意孩子生长发育过程中的形体健康。

家长如果发现孩子存在以下情况,就要考虑是否有脊柱侧凸问题:肩膀一边高一边低；垂手站立时孩子的躯干出现偏斜；女孩子穿裙子(齐裙摆)时裙摆高低不平；一侧腰部的皮肤出现皱褶等情况。

早发现早治疗

支具佩戴至身高不再变化

“家长可以让孩子双臂自由下垂够自己的脚尖,观察孩子两侧肩胛骨或胸背部位是否存在高低不平的情况。”王延宙告诉记者,如果出现两侧不平齐的情况,则怀疑孩子存在脊柱侧凸,此时应到正规医院的专业科室进行检查,以便早发现早治疗。

王延宙表示,特发性脊柱侧凸的治疗方案要根据脊柱侧凸的角度确定,“脊柱侧凸角度小于20度时,孩子需要定期进行观察随诊,学习脊柱侧弯矫正操,并不需要特别治疗；脊柱侧凸角度在20-40度时,就需要进行支具治疗,以阻止病情在青少年期的进展；当脊柱侧凸角度达到50度以上时,就需要进行手术治疗。”

“脊柱侧凸手术花费高、创伤大,因此我们建议家长在日常生活中多注意观察孩子的形体,以便早一步进行干预。”王延宙说,早发现早治疗是干预特发性脊柱侧凸的最佳方法,“在侧凸角度较小时及时进行干预,这样可以有效避免后期手术治疗的可能。”

王延宙提醒,支具需每天坚持佩戴,且佩戴时间不少于23小时,“除了洗澡和体育课时间,其他时间我们不建议摘下支具。”王延宙表示,随着身高的增长脊柱侧凸程度会加重,因此支具治疗应坚持到骨骼发育停止,孩子身高不再变化,且治疗期间应每个月到医院复查一次。

晓光(化名)今年14岁,185cm的身高让他在同龄人中分外显眼,父母也为他的身高感到高兴过,但是最近,晓光的妈妈发现晓光的肩膀一边高一边低,到医院检查发现晓光患有马凡氏综合征从而导致其脊柱侧凸。“手长脚长、身高特别高都是马凡氏综合征的特征,但马凡氏综合征只是引起脊柱侧凸的原因之一,青少年中发病率最高的脊柱侧凸其实是特发性脊柱侧凸。”山东省立医院小儿骨科主任医师王延宙告诉记者。（作者王倩）