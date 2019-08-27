更年期女性为何总是与“暴躁”挂钩，该如何摆脱？

当话题谈及到更年期，很多人脑海中跳出的都是“暴躁、易怒、唠叨”的中老年女性。事实上，正是由于雌激素水平的波动或下降，导致了一系列躯体及精神心理症状。“更年期”在医学上比较接近的一个词是围绝经期，此期间特征性的表现是月经改变、潮热、出汗等。

为什么“更年期女性”和“暴躁”这两者会被捆绑在一起？又该如何摆脱更年期的不良影响呢？2019年8月27号（周二）14:00-14:40，北京协和医院妇科内分泌与生殖中心主任医师陈蓉教授将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于更年期的各种困惑，别错过哦！

专家简介

陈蓉，北京协和医院妇科内分泌与生殖中心副主任，医学博士，主任医师、教授、博士生导师。社会兼职：中华医学会妇产科学分会绝经学组副组长、中国医药教育协会生殖内分泌专委会副主委、中国医药教育协会更年期教育培训中心主任委员、中国医学科学院青年教师联盟副理事长等。

擅长：各种妇科内分泌疾病，如绝经、月经病、不育、PCOS、性发育异常等。

更年期综合征是指妇女绝经前后出现性激素波动或减少所致的一系列躯体及精神心理症状。多见于40~50岁的女性。

更年期会产生哪些不良影响？

绝经前后最明显的变化是内分泌系统的改变，早期雌激素水平波动较大，后期雌激素水平明显下降。最突出的表现是月经的改变，周期不规则、经期持续时间长、经量增加或减少等；还会出现潮热、出汗等症状，可能会持续1-2年甚至长达10年或更久；心悸、眩晕、失眠等自主神经失调症状；更年期女性的常见表现还有激动易怒、焦虑、抑郁、记忆力减退等。

长期的低雌激素水平，还可能会导致骨质疏松、心血管疾病、泌尿系统疾病等。

更年期女性的治疗目标

缓解更年期症状，预防老年退化性疾病，平稳度过更年期，并且为一个健康老年打下基础。

如何判断自己是否进入更年期，“更年期不是病”应该如何理解，又该如何应对更年期呢？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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重要提示：

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