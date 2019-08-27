让老年人拥有精彩的“夕阳红”

在一些直播平台或视频网站上，有一群活跃的老年人。和很多人印象不同，他们对新事物的热情、积极拥抱生活的态度，吸引了不少粉丝。

这是一群引领生活时尚的“潮人”。盘点那些走红的爷爷奶奶，有人妆容精致、衣着考究，举手投足都是藏不住的精致优雅，“活成了每个年轻人想要的样子”；有人运动健身、形体健美，一身肌肉让人难寻岁月的痕迹，“专业人士都自愧不如”；有人亲和搞笑、恩爱宠溺，将点滴的日常都过成最美的时光，“幸福甚至溢出了屏幕”；有人蓬勃向上、励志进取，传递的人生哲理令人信服，“都是满满的正能量”……对年轻人来说，与爷爷奶奶共享的是一个平台，分享的则是一种快乐；对老人来说，越来越时尚、越来越爱美、越来越新潮，这是他们抵抗衰老的一个办法，也是跟周围环境打交道的一种方式。

每个人“火”起来的理由并不一样，但背后的生活观念都深深触动了年轻人。时尚精英范儿其实是爱美时髦的体现；形体塑美的关注潜藏着不规律生活的隐忧；搞笑也好励志也罢，正是当代人既渴望生活“小确幸”又追求理想大舞台的浓缩……从这个角度来说，网红爷爷奶奶所呈现的内容，本质上也是当前生活的投射，都源自对现实的关注。

这也是一群拥抱数字生活的“新人”。互联网时代的冲击，一度产生一些因为数字鸿沟导致的亲情隔膜，也发生过少数老年人沉迷网络的个案。但令人欣喜的是，“老年网红”的出现让人看到了一种数字生活与认知成长的平衡。一方面，互联网给老年人群体带去了无限的可能，在逗鸟遛狗下棋的选择之外，为他们打开了包罗万象的世界；另一方面，老年人倾情触网、勇敢跨界，颠覆了很多人的刻板认知，带来耳目一新的感觉。

这种互相营造、彼此给予的新鲜感，促成了老年人与年轻人之间的一种情感共鸣。客观上说，一些老人的作品谈不上完美，有的简单到“日常的流水账”。然而，正是这种接地气的表达、真实生活的记录，让网友产生了浓厚的代入感，进而唤起对家中长辈乃至逝者的思念。从某种程度上可以说，“老年网红”备受欢迎，是年轻群体对这群“网络新人”突破自己的高度认可，也是全社会珍惜亲情、重视家庭的理念使然。

“老年网红”意味着一种更开放、更积极也更多元的心态，其积极意义也在于为我们打开了一种思路：老年人的世界可以是多彩的，爱好可以是多样的，生活可以是多元的。只要不断更新自己的知识、开拓自己的视野，完全可以在精神上“越活越年轻”。而放在美好生活、健康中国的层面去看，“老年网红”对于外在与内在的追求，也值得认真对待。

但归根结底，他们还是一群步入晚年的老人，仍然需要关照现实的冷暖。更重要的是，能够在网上找到自己存在感的老人，毕竟是少数。还有很多老年人或许在身体衰老的同时，也面临着心理的衰老、精神的委顿。由此而言，这也启示我们，关爱老人，不仅仅意味着满足物质需求，也不单指满足精神需求，同样要注重他们的发展需求和成长需求，让他们拥有更精彩的“夕阳红”。

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 05 版）