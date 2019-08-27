30岁未嫁丢人？对大龄女性的恶意标签该撕掉了

这是一个遍布焦虑的时代。中产焦虑、教育焦虑、职场焦虑……焦虑千千万万，女性焦虑从不缺席。贩卖女性年龄焦虑、婚恋焦虑的内容，充斥在舆论场的角角落落。

此前，赵雷一首《三十岁的女人》唱道：“她是个三十岁，至今还没有结婚的女人；她笑脸中眼旁已有几道波纹；三十岁了光芒和激情已被岁月打磨。”歌词里对于30岁的女性的怜悯之意溢于言表。

这种对大龄单身女性的臆断并不是个例。近日，一则更有魔幻色彩的新闻进入了大众视野：杭州一位姑娘因为30岁还没结婚，父亲被同事骂，自己找去理论又被气到住院。

“你女儿都30了，还不嫁人，丢不丢人？”这位姑娘父亲的同事理直气壮地讽刺，并且拒绝道歉。这让人怀疑自己是不是穿越了：都什么年代了，居然还有人如此迂腐，这么看待大龄女性？

然而，不容忽视的是，在当下的广泛社会语境里，这类对女性的深深恶意与歧视屡见不鲜。30岁未婚被归为“剩女”的行列，是被评头论足、待价而沽的对象。人们基于一厢情愿的揣度，凭空妄言，在大龄单身女性身上贴上失败、不幸福的标签。

从汉惠帝时期“女子年十五以上至三十不嫁，五算”的“剩女税”，到如今各大城市相亲公园里的女性贬值论，社会对于大龄单身女性的残酷对待，古往今来有之。但问题是，恋爱、结婚与生育本来就是女性的自由，属于个人选择，他人无权去干预与限制。30岁的单身女性不该被如此冒犯，30岁单身女性的父母更不该承受这份扑面而来的难堪。

谁规定了结婚嫁人要有年龄的门槛和界限？30岁了，就一定要结婚生子吗？这种如同旧时代裹脚布一样的观念，不仅让人犯呕，更让人心寒。这种狭隘的视角、偏颇的价值观、思维的定式，才是丢人的所在。因为它不仅削弱了女性的独立性，更是对女性社会价值的贬低。

长久以来，30岁仿佛是对女性下的一个魔咒。跨过这道线，迎接女性的不是如同男性一样被追捧，而是接连不断的相亲和周围亲友的花式催婚。仿佛30岁还不婚不育就是女性的原罪。从大众传媒到身边的舆论，整个社会仿佛都陷入了这种观念的囚笼。

但是，时代已经变了，结婚率创下10年新低，离婚率节节攀升。一个人的前路与归途，不止有结婚生子这个选项，不该再用传统枷锁捆住女性的人生。

对于当代的新女性来讲，爱情并不是她们唯一的明灯，男性也并不是她们唯一的陪伴，自己一个人，也可以过得很好。最美的时光并未溜走，为何一定要随便找个人依靠？

纪实访谈节目《女人30+》里记录了娱乐圈里几位30岁以上的女明星，她们有单身但依旧怡然自得的，有已婚也不放弃自我事业的，不管怎样，她们依然豁达又通透，坚毅而温柔。不管是20岁上下的青春年华，还是40岁以后的中年，都是人生的正常阶段，总要继续走下去，一往无前。

就像陈乔恩的那句反问一样：“为什么总有些不相关的人，比我自己更关心我的年龄和生活状态？”当岁月轰轰烈烈地袭来，那就这样吧，别管他人的看法，用一腔勇气与果敢对抗世俗，且活得自在精彩。

放过30岁的女性吧，女性结婚生育与否，是她们自己的选择，她们也不是“剩女”，而是正当“盛放”，人生的多样性还在徐徐展开。