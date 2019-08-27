孩子有虫牙怪谁？糖可不背这个锅

在妇幼口腔门诊工作中，我们接触的大多为儿童患者，往往当我们检查完，告诉家长孩子嘴里有很多“虫子牙”时，很多家长第一反应就是厉声呵斥地反问孩子：“以后还敢吃糖吗？”孩子可怜巴巴甚至带着哭调地说：“不敢吃了，以后再也不吃糖了。”

长期以来在人们的心中，“甜食”和“虫子牙”间似乎有着扯不断理还乱的关系。所以在讨论护牙话题时，大多数人都谈“糖”色变，并且坚定地认为：只要停止吃甜食，就可以高枕无忧。实际情况又是怎样的呢？

“糖”是导致虫子牙的重要因素。牙齿表面附着的牙菌斑生物膜，有大量细菌，这些细菌会吸取食物中的糖分，包括蔗糖、葡萄糖、麦芽糖及乳糖产酸，溶解牙齿表面的釉质，从而形成“虫子牙”。时间是“虫子牙”发生过程中的另一个重要因素。有研究表明在进食含糖食物两分钟内，生物膜中的酸度便可以升至可溶解的程度，唾液在半小时至两小时内会将酸素中和，使之停止继续溶解，甚至可使初期龋齿还原。但如果进食含糖食物的次数过于频繁，唾液没有充分时间中和酸素，初期龋齿便不能还原，龋坏情况只会越来越严重，最后更会形成不可逆的“虫子牙”。

口腔内的细菌与可发酵碳水化合物接触的时间越短，细菌产酸的可能性就越小。在保持良好口腔卫生和饮食习惯的前提下，做到含糖食物在口腔中停留时间短，加上唾液的缓冲作用，适量摄入甜食是不会直接导致“虫子牙”的。

口腔医生提醒家长，甜食的摄入最好在饭前或者饭中，饭后及时刷牙漱口。此外，还要养成良好的口腔卫生习惯，定期看牙医，这不但能满足孩子们的甜食诱惑，令孩子心情愉悦，更是爱牙护齿的正解。

由此可见，若口腔卫生维护不到位，或者忽略了摄入甜食的较佳时机，吃糖肯定会大大增加得“虫子牙”的几率。但并不是所有的“虫子牙”都一定是吃糖造成的。所有能够分解糖分的食物，包括我们平常的一日三餐，五谷杂粮，都有可能造成“虫子牙”。所以，平时一定要勤刷牙漱口，使得牙齿表面不要有太多食物、糖分附着，才是有效防止“虫子牙”的明智之举。

通过上面的讲解，相信大家会对“糖”和“虫子牙”有了更全面的了解。不少家长认为孩子上幼儿园了，就应该自力更生，自己刷牙。我想强调的是：上了幼儿园之后，洗手、洗脸、洗脚丫等等，都可以试着让孩子独立，唯独刷牙不可以。因孩子的手还不够灵活，有很多牙面都不能充分刷到，不论孩子有多认真地刷牙。因此，每天晚上睡前，家长都应帮助孩子用牙线剔牙间隙内的嵌塞物，并伸手帮助孩子刷牙一次；最好用合适年龄段的含氟牙膏，防龋功能明显好于可食用牙膏；另外要做到每三至六个月来口腔科复查，根据龋易感性检测值（龋态）定期涂氟。做到以上这些，在合适的时间适度摄入含糖食物，加上后续认真地维护口腔卫生，不仅可以让孩子有个多彩的童年，还能通过甜蜜蜜的食物增添美好的心情。

文/任志明（顺义妇儿医院）