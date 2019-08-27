出现耳鸣 久拖不治后患多

耳鸣是当我们耳部在没有任何外界干扰的情况下，产生类似于蝉鸣、风声、汽车的轰鸣声，一旦产生耳鸣，它便会无时无刻的伴随着我们，无论身边是否安静，是否吵闹，耳鸣都会存在，甚至会影响听力、睡眠，造成精神萎靡不振等情况的发生。近日，本报健康工作室邀请西安交通大学第二附属医院耳鼻咽喉头颈外科病院主治医师张滟，就有关耳鸣的治疗话题作了热线解答，以下为部分精彩内容摘录：

问：我已经耳鸣两年了，这样下去会引起耳聋吗？

专家：由自身情绪或心理压力引起的耳鸣，一般是不会造成耳聋的。如果患有高血压、高血脂或者高血糖，可能会影响内耳血液供应，导致耳鸣，长久下去会使听力受损。其他如果是贫血、颈椎病、甲状腺疾病、颈部斑块、心脏病等引起的耳鸣，一般也是不会造成耳聋的，但要定期随访听力，积极治疗原发疾病。另外，各类耳部疾病导致的耳鸣，随着病程的延长，则会逐步出现耳聋加重的情况。

问：我有时候睡觉时出现耳鸣。都说耳鸣治不好，是这样吗？

专家：耳鸣不是疾病，只是一个症状。耳鸣的出现，可能预示着内耳存在某些疾病。因此，当出现耳鸣时一定要尽早就诊，明确病因，积极治疗；早期急性耳鸣，通过规范的治疗，大多数耳鸣是可以消失的。此外，对于一些暂时不能明确病因的神经性耳鸣患者来说，应定期进行随访，常规3个月至6个月复查一次听力；同时可以用一些药物进行治疗，缓解耳鸣。

问：总觉得耳朵里有咚咚的响声，好像和心脏跳动的声音一样，这是为什么？

专家：这样的症状在临床上有个专有名词，称为“搏动性耳鸣”。搏动性耳鸣即为病人主诉耳内有如同心脏或血管脉搏跳动样耳鸣声，轻者如脉搏跳动声，严重者甚至犹如波涛声，跳动非常具有节律性，多数和心脏跳动次数一致。搏动性耳鸣，一般是血管源性的，这种耳鸣大多是由颅内以及头颈部的血管所产生的，并经过相邻的骨性结构、血管、血流传到耳蜗，而使患者感到了这种耳鸣的存在。少部分是非血管性的，与耳内及咽鼓管周围的肌肉阵挛性收缩相关。

日常生活中，如果出现持续性搏动性耳鸣，应及时就诊查明病因。如患者有高血压、动脉粥样硬化等疾病，日常生活中应低盐低脂饮食，而忌烟忌酒、忌浓茶，因为这些可导致血管硬化、痉挛、收缩，从而加重耳鸣。

问：带孩子游泳时如何防止宝宝耳朵进水？进水后又该如何处理？

专家：游泳时耳朵进水是经常会发生的事情，可以给宝宝使用游泳专用耳塞，以防止其耳道进水。外耳道进水后千万不要用手去挖耳朵，以免挖破外耳道的皮肤而引起继发性感染。正确的做法是：把头倾向进水耳朵的一侧，使耳道口朝下，然后用同一侧的脚作单脚支撑，单足跳跃数次，使耳道内的积水自动流出 ；也可以用幼儿专用棉签将耳道内的水分慢慢地吸出，家长需注意棉签勿伸入耳道太深，以免弄破鼓膜。如果以上方法均无法将水分排出，则需要去医院就诊。 （作者张璐）