“首届北京中医行业榜样人物”王宜：聊聊“家常”就把病治好了

王宜（右二）在与患者“话疗”。

“很多人认为肉类经过涮、煮后，营养都在汤里，因此主要都选择喝汤，实际上，肉类经过涮、煮、煲后所含有的嘌呤集中在汤里，而此时肉的主要成分就是蛋白质，因此患有高尿酸、痛风的人群选用涮煮好的肉是非常不错选择……”在中国中医科学院广安门医院食疗营养科的诊室中，主任王宜对患者娓娓讲解适合他们的饮食方式。

在第二个中国医师节来临之际，北京市中医管理局评选了60名首届北京中医行业榜样人物，王宜不仅位列其中，更是成为了10名代表人物之一。在北京市中医管理局开展的“媒体体验日”活动中，记者来到王宜的诊室进行跟诊体验。

走进诊室，首先映入眼帘的是不到10平方米的诊室里，满满当当放着5张椅子，王宜正在和她的患者“聊着家常”。来到这个科室的患者需要填好食疗营养寒热体质简易测评表、饮食习惯调查表，经医生评估后，有共性的患者被分到一个小组集体“会诊”。医生再根据他们的生活习惯及在相应科室开的处方，结合现代营养学与中医食疗为他们制定相应的食疗计划，在聊天中解决患者的问题并纠正他们不健康的生活方式，王宜将这种诊疗形式称为“话疗”。

这种以聊天为主要形式的“会诊”，让人感到耳目一新。然而接下来令人惊奇的是，治疗居然能在这么愉悦的氛围中进行。

“睡眠不好，有点内热、胀气……方子里已经加了安神的药物，回去以后多按摩脚后跟中心的睡眠点，同时多吃萝卜帮助行气，在日常汤菜中适当加一些胡椒粉……”杨女士被诊断为肝胃不和，今天是她在朋友的推荐下第一次来到广安门医院食疗营养科，王宜看过相应科室开的处方后为她提出了相应的食疗建议。

对于杨女士来说，她最大的感受是“这位医生很体贴！这种‘聊天’让我心情放松，没想到治病的过程居然能这么愉悦。”

让患者在快乐的沟通中意识到自己的不当生活习惯，从而健康管理自己的生活，正是王宜的初衷之一。诚如杨女士所言，这也确实是对患者的一种“体贴”。

除了“话疗”门诊，食疗营养科还有网络门诊、博客门诊、电话门诊……众多患者既有经老患者口口相传慕名而来的，也有广安门医院重症监护室里的重症患者，还有十几年的“老粉丝”。有时候，某些患者锅里正炒着菜就给王宜打电话，仅仅为了问“我这道菜搁不搁蒜？”面对这样琐碎的问题，王宜耐心的回答是她给予患者的“体贴”。

在诊室里影响患者，然后影响到他的家庭，从而提高所有家庭成员的健康素养是王宜一直努力做的事。如今，王宜正准备让更多的人感受到她的“体贴”。今年两会时，王宜作为全国政协委员，提出开展以家庭为基础的健康管理，提高家庭成员的健康素养，助力健康中国建设。（董俊彤）