“舌尖上的健康一药食同源”主题研讨会在京举办

2019年8月24日下午,由中国战略与管理研究会学习俱乐部牵头组织的“药食同源”主题研讨会在钓鱼台召开。研讨会以新时代提振复兴中医为背景，围绕“舌尖上的健康一药食同源”为主题，以体系化建设中医药健康保障体系为参照，以中华文明与民族文化为内核，深入探讨药食同源传承与传播、创新与发展、科技与普惠。在系统研讨中医药创新发展工程、国家中医医疗中心建设、健康中国行大型活动的持续实施以及构建以中医药为基础的全民健康保障体系等领域进行了深度剖析与探讨。

北京中医药大学教授,中国针灸学会腹针专业委员会委员，世界中医药联合会痧疗罐疗专业委员会理事朱文莲做主题分享

《环球中医药》杂志社社长、中国中医药信息学会食疗分会副会长兼秘书长李宏亮，北京中医药大学教授,中国针灸学会腹针专业委员会委员，世界中医药联合会痧疗罐疗专业委员会理事朱文莲，国家新药审评专家库专家，中国药学会中药与天然药物专业委员会副主任委员、中国中医药信息学会食疗分会会长林瑞超，中国扶贫开发协会副会长、然健环球大中华区及东南亚执行副总裁吴耀棠，北京大学生物学博士后、北京中医药大学教授王耘，深圳市宝安区中心医院党委书记、院长周华，中国战略与管理研究会中医药大健康产业发展课题组组长李梦涛、然健环球（中国）日用品有限公司运营总监忻蓓蓓、全国营养膳食结构调整与健康促进工程主任项宝泰、中国中药协会慢性病防治药物研究中央委员会副秘书长贾盛兵、中国电子商务联盟秘书长卢建新、中医学博士、北京中医药大学任教、世界中医药联合会药膳食疗专委会常委张清怡，北京美明健康管理有限公司、北京美通投资管理有限公CEO张树荣、中国战略与管理研究会学习俱乐部专家巩彭生等专家、学者及媒体代表共计40余人参加了会议。

北京大学生物学博士后、北京中医药大学教授王耘

2016年颁布的《“健康中国2030”规划纲要》作为推进健康中国建设的行动纲领,提出了一系列振兴中医药发展、服务健康中国建设的任务和举措。国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药事业发展作出系统部署。这将意味着，国家为今后全面振兴中医药、加快医药卫生体制改革、构建中国特色医药卫生体系、推进健康中国建设的宏伟蓝图，中医药事业发展步入快车道提供了强劲的政策动力。

在此背景下，近年来社会各界（企业为主）不断涌现出了以“药食同源”为抓手不断探索和践行健康中国战略的新思路、新方法、新理念，快速推进健康事业发展，为造福人类健康作出重要贡献。

中国药学会中药与天然药物专业委员会副主任委员、中国中医药信息学会食疗分会会长林瑞超

所谓“药食同源”是指许多食物也是药物，它们之间并无绝对的分界线，显然，药物和食物有着共同的属性，那就是对人类健康均起到维护作用。事实上，中华民族自古就有“药食同源”的说法做法，食疗养生，由来已久。《黄帝内经》说，“谷肉果实，食养尽之”。药王孙思邈更明确提出：“凡欲治疗，先以食疗，即食疗不愈，后乃药尔”。

深圳市宝安区中心医院党委书记、院长周华

民间则广泛流行“先进厨房再进药房”实用智慧。可见古人早已懂得，饮食疗法的安全、简便。药食同源的本质是中医药治未病的理念，是治未病真谛在人们日常生活中简、便、廉、验的体现，作为中华民族的首创和人类最早最先进的治病养生保健思想，几千年来在中华民族繁衍生息过程中得到了充分的验证。

中国扶贫开发协会副会长、然健环球大中华区及东南亚执行副总裁吴耀棠

在业内普遍看来，近年中医药事业发展日新月异，尤其在“药食同源”理念推动下健康产品不断推陈出新，其科技转化成果丰硕。不过，“药食同源”影响下的健康产业却陷入公众虽熟知却面临普及难的怪圈。以致于在现代文明和科学技术高度发达的当下，确有越来越多的人类疾患和生命健康安全问题成为医学难题。

然健环球（中国）日用品有限公司运营总监忻蓓蓓

“重新审视药食同源的现实重大作用，建立健康重心前移、自然和谐智慧的治未病的大健康体系，既是提振复兴中医药的需要，更关乎全人类共享发展健康安全的紧迫实现。”亦有专家表示，药食同源作为中医中药不可或缺的有机部分和独有的医疗、自然生态资源，其经济性特别是具有的大健康朝阳产业的无限前景，必将与中医药一道进入振兴发展的重大机遇期。