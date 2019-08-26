国家认证认可行业标准《无抗产品认证规范》起草工作在京启动

2019年8月22日，国家认证认可行业标准《无抗产品认证规范》启动会在中国农业科学院顺利召开。中健安检测认证中心与中国农业科学院饲料研究所，承担了该项标准的编制任务。

本规范的起草受到了国家农业农村部高度重视，农业农村部国家首席兽医师（官）李金祥总师对会议提出了重要指示，食品安全关乎人品群众生命健康，迫切需要各部门、多领域协同谋划、共同应对，各单位、机构应创建联合机制，协力完成该规范的起草和无抗（替抗）技术产业化推广应用，为安全农业提供制度化保障。

中国工程院陈君石院士、庞国芳院士出席会议，呼吁搭建多部委、多学科无抗（替抗）产业研究平台，结合国际国内无抗产业发展客观情况，认真、科学、循序渐进的制定出符合国情的无抗（替抗）制度，构建无抗（替抗）产业技术评价体系，期望以该规范的编制为契机，制定与国际标准接轨的标准技术规范,真正为我国的食品安全构筑防火墙。

来自中国农业科学院各院所、国家市场总局认证认可技术研究中心、国家食品安全风险评估中心等机构专家和企业代表，对本标准框架展开了深入、广泛的讨论。会议一致认为，编制标准规范一定要紧密围绕国家减抗禁抗政策，借鉴国内外先进、成熟的替抗应用技术解决方案，联合全国减抗替抗相关科研机构、院所，为国家无抗认证制度的建立，制定出科学、严谨的高质量标准，构建高质量食品安全体系，满足人民群众高质量生活需要。

来自中国农业科学院各院所、中国人民大学食品安全治理协同创新中心、国家发展和改革委员会中国投资协会新兴产业中心、国家粮食局科学研究院、中国科学院水生生物研究所、全国工商联稻渔种养殖专业委员会、中国-挪威鱼类消化道微生物联合实验室等科研院所专家领导以及人民日报、农业网、中国网、人民网、中国经济周刊、中国食品报、中国农业电影电视中心、农民日报等多家媒体和企业代表共计60余人，出席了本次会议。（王钰迪）