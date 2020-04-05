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市场监管总局：严打违法认证特别是防疫产品认证违法违规行为

2020年04月05日15:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月5日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家市场监督管理总局认证监管司司长刘卫军就企业出口产品在认证活动中出现的问题等相关情况进行了回应。

刘卫军表示，我国的质量认证本质属性是传递信任、服务发展，认证的有效性和真实性是认证制度的生命。市场监管总局对认证活动依法进行监管，对出现的违法案件进行严厉打击。

刘卫军介绍说，疫情发生以来，市场监管总局特别注重对防疫产品认证的违法违规行为进行查处，现在正在查处冒用认证标志、虚假宣传认证信息的案件。针对出口的不规范认证行为，专门部署开展专项整治行动，印发《关于开展口罩、防护服等防疫用品领域认证活动的专项整治行动的通知》，督导各地市场监管部门集中开展专项整治，重点整治有伪造冒用买卖认证证书、未经批准擅自从事认证活动、认证活动不规范以及认证价格违法的行为。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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