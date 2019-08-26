北京高血压患病率居全国首位

当前，心血管疾病已成我国首位死亡原因，而每3例心血管疾病死亡病例中，就有1例归因于高血压。昨天，在中国医疗保健国际交流促进会高血压分会主办的中国心脑大会上，《中国高血压防治现状蓝皮书2018版》在京发布，其中明确，我国高血压患病率正持续增长，全国年平均新增高血压患者1000万人。尤其是，肥胖已成我国儿童青少年患高血压的首要危险因素。

蓝皮书公布的一项最新高血压调查显示，目前，我国18岁及以上成人高血压患病粗率为27.9%。农村高血压患病率（28.8%）高于城市（26.9%）；男性高血压患病率高于女性；随着年龄的增加，高血压患病率也逐渐升高。同时，各省、直辖市、自治区相比较来看，北京市、天津市、上海市居民的高血压患病率位居前三，分别为35.9%、34.5%和29.1%。如今，高血压的发病趋势不再是过去的“北高南低”“农村高于城市”，而是逐渐表现为以大、中城市为热点的岛状分布。

随着体重指数的增加，高血压患病率也逐渐升高；小学文化水平高血压患病率为36.5%，初中文化水平为18.7%，高中或以上文化水平为9.5%；不吸烟者高血压患病率为21.2%，既往吸烟者为46.0%，吸烟者为27.9%；有饮酒习惯的人群高血压患病率为30.9%，高于不饮酒人群的21.7%；有高血压家族史人群的高血压患病率为33.0%，无家族史人群为20.1%。蓝皮书称，随着近年高血压防控工作的落实，高血压的控制状况虽有所好转，但依旧处于较低水平。

中国健康和营养调查数据显示：我国7至17岁儿童青少年高血压患病率从1993年的10%上升到2011年的12.9%，年均增加0.16个百分点。1995至2014年全国学生体质与健康调研对943128名7至17岁汉族儿童血压与肥胖状态的关联分析结果显示：1995年以来，超重肥胖对高血压患病水平的影响越来越大，来自超重肥胖对高血压患病风险的独立贡献从1995年的6.3%上升至2014年的19.4%。因此，肥胖儿童应是实施高血压早期防治策略的重点人群。

“当前，青少年发生高血压的比例正在增加，而肥胖已成为我国儿童青少年患高血压的首要危险因素。”北京大学人民医院高血压病房主任孙宁玲教授表示，不仅如此，肥胖、超重儿童成年以后发生高血压的风险，也要比普通青少年高很多。因此她建议有关部门要在学校设定配餐标准，变过去以学生口味为主的配餐形式为营养配餐，同时增加青少年运动量和运动时间。

此外，专家还建议对3岁及以上儿童每年体检时，同时测量血压。目的是为早期发现已经出现高血压的儿童或高危个体，并尽早对其进行干预，逆转血压持续升高的轨迹。（记者 刘欢）