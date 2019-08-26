发泄情绪就得找最亲近的人？

Q:

编辑，你好：

我老公这段时间迷恋上了股票，还说要辞掉工作，在家专职炒股。我觉得他挺幼稚，但家里存款和我的收入都还可以承受，所以我也就同意他在家炒股了，只当他工作压力大，暂时在家休整一下。

没想到，他钱没赚到，却沾惹了所有股民的烦恼：买进就亏，割肉就涨停。所以在他看来，自己是全世界最倒霉的，所有人都在为难他。他什么时候开始炒股，就什么时候开始歇斯底里地怒骂，骂自己笨、股市坑人、大户“割韭菜”，然后就会哀怨个没完没了。

我一开始还宽慰他，劝他说钱财乃身外之物，气坏了身体可不值得，但他根本听不进去。后来我也烦了。但他说他不是冲我，是气他自己。每次不炒股时，我跟他讲道理，他都心服口服。可是一开始炒股，他就暴躁、哀怨如常。

我偷偷观察他，平时待人接物都正常，我工作忙，他在家做家务也挺勤快，有时还给我买个小礼物，制造个小惊喜，挺有生活情趣的。就是不知道为什么他一炒股就这样。而且我严重怀疑，他只是爱当着我的面发泄情绪。有一次我休假在家，听他一直在书房里骂股市，心里很烦，就过去把家门打开，再用力摔上，然后轻手轻脚回到卧室。他以为我出门了，果然就不再骂了，清静了一个多小时。后来他从书房出来，发现我竟然在卧室里，又开始絮絮叨叨地哀怨不已，说自己又蠢又笨，这次又亏了钱云云。

我问他，我要是不在家，他是不是就不这样哀怨了？他说是的。我问他为什么，他还挺理直气壮，说没人听，他说了有什么用？就是要有人听他说，他才能出气。我又问他，为什么在他家人或朋友面前他就不这样？他说那样影响不好，他跟我最亲近，当然能包容他。

我真是无奈，已经拿他完全没辙了……

思思

A:

思思，你好：

你和你老公的相处模式，确实很亲近，但不像是夫妻间的亲近，倒像是母子间的关系，而且像是溺爱妈妈和“熊孩子”的关系。

你像个无条件溺爱孩子的妈妈，包容了他的任性。他迷恋上股票，就像孩子痴迷于游戏，痴迷的借口都是压力大，同样都是投入大量的时间和金钱，却同样没有适时喊停的自我控制力……而你呢，虽然觉得他幼稚，但仍然没有明确提出任何反对意见。夫妻间确实没有必须要求“男主外，女主内”，你外出工作，他在家从事自由职业，这本身没有问题。但是如果这种模式让你们任何一方感到不愉快了，那么是不是就该考虑一下调整了呢？

他呢？则像个“熊孩子”，负能量自己并不能化解，却源源不断地倾倒给你，完全不管你是不是能消化得了。这很像一个心智没有发育成熟的孩子所为。在孩子心目中，妈妈是万能的，可以摆平一切。但是作为成年人，应当明白，负能量会传染，一个人接收了太多的负能量，也需要渠道排解出去。更何况，一个孩子制造的烦恼和一个成年人制造的烦恼，根本不是一个能量级。你不断地接收负能量，却不能及时纾解，对于你自身来说，也是非常危险的。

他认为跟你最亲密，所以无须隐藏情绪，这本身没有问题，但并不代表他可以没有节制地向伴侣发泄怨气，这实际上也是精神暴力的一种表现。他不想让亲戚朋友看到他的怨气，说明他知道这样不好，也是要面子的。所以你要告诉他，这样下去，对他对你都不好。如果他仍然不愿意做个“成年人”，那么你也可以尝试用对待“孩子”的办法来对待他：在他发火时把他的样子拿手机拍下来，过后放给他看，并给他讲一下你当时内心的真实感受。小孩子不会主动想象自己在其他人眼中的形象，所以他们做事才不会考虑太多。当他看到自己的真实表现时，相信他会有所触动。当然，他确实需要加快“长大成人”的速度了。而你呢？做一个不纵容他的“家长”吧，这样你才有可能“收获”一个成熟有担当的丈夫。