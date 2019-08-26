功能饮料易致健康隐患孩子不宜经常“来一杯”

许多年轻人一直误认为，功能饮料比可乐等碳酸饮料更健康、有营养，可以多喝经常喝，甚至对此十分痴迷，其实不然。专家指出，功能饮料不是“全能饮料”，只适用于体力损耗较大的运动员、易疲劳者等特定人群或在特定条件下才可以饮用。加拿大一项调查表明，逾半数青年饮用功能饮料后出现呕吐、胸痛、甚至癫痫等副作用，此外还有人心率较快、入睡困难、头疼。而且，功能性饮料并不能增强青少年儿童的肌肉力量或加速脂肪燃烧，反而会导致心律不齐、抽搐和肾脏衰竭等，若与酒精一起服用，甚至会有生命危险。此外，过量饮用能量饮料也与儿童头痛、睡眠问题、胃痛和多动症以及肥胖和蛀牙有关。

功能饮料所带来的不良反应和毒性主要是因为含有大量咖啡因和其他许多添加剂，而青少年人群是最大的受害者。目前许多国家已相继出台法规禁止向未成年人出售功能饮料。专家建议，对于儿童青少年，最好的饮品是白开水和牛奶、酸奶，发育期的青少年应该尽量少喝饮料，不要盲目相信功能性饮料的作用，对于功能性饮料要做到“不看、不买、不喝”。

“累了困了来一杯”“提神醒脑来一杯”，相信不少人特别是青少年学生都会把功能饮料当作“熬夜神器”，不仅解渴，还能提神醒脑。

功能饮料，就是指那些通过调整饮料中各种营养素的成分和含量比例，在一定程度上可调节人体功能，但不以治疗疾病为目的的饮料。目前，广义的功能饮料主要包括运动饮料、能量饮料以及其他有保健作用的饮料三大类，其主要作用是抗疲劳和补充能量。

去年，全球各地有超过500种功能性饮料上市，在超过160个国家与地区均有销售。许多年轻人受广告影响，对功能性饮料十分痴迷。数据显示，在全球范围内，销售量排名前5的能量饮料市场是美国第一，中国次之，第三是英国，而且，18~29岁的年轻人，相比于其他人群，会更加频繁地喝能量饮料。

但是，据美国与澳大利亚的最新报告，咖啡因摄入过量以及功能性饮料负面效应在青少年群体中的比例不断升高，且多人因它猝死。前不久，一名14岁的美国小女孩因在24小时之内喝了两罐容量为680ml的“怪兽”功能饮料，随后出现了心脏骤停现象。据报道，美国每年因为饮用能量饮料被送进急诊室的患者有2万多人，致死的更大有人在，其中很大一部分都是青少年。

目前，功能饮料在国外已逐步开始设限或禁止。出于对未成年人健康方面的担忧，英国政府计划禁止在英格兰范围内向18岁以下人士出售能量饮料。

儿童青少年对功能饮料更敏感，经常饮用易致诸多健康隐患

中国农业大学食品学院朱燕平教授表示，功能饮料不是“全能饮料”，无论是生产上还是在产品成分上都与普通饮料有很大区别，不像普通饮品随时随地都可以饮用，只适用于体力损耗较大的运动员、易疲劳者等特定人群或者在特定条件下才可以饮用，并且合格的功能饮料产品会做出相应说明。

“成年人饮用功能饮料或许能提精神抗疲劳，但儿童青少年正处于生长发育阶段，他们对功能饮料中的某些成分要比成人敏感得多，有的功能饮料还含有刺激中枢神经的成分。”朱燕平说。

加拿大滑铁卢大学研究人员调查2055名青年饮用功能饮料情况，逾半数青年饮用功能饮料后出现呕吐、胸痛、甚至癫痫等副作用，此外还有人心率较快、入睡困难、头疼，而且绝大多数出现不良反应者均未超过日均建议饮用量的上限。

英国首相办公室称，过量饮用能量饮料与儿童头痛、睡眠问题、胃痛和多动症以及肥胖和蛀牙有关。

目前，“功能饮料影响心血管”或“功能饮料导致心律不齐”的发现不断为实验所证实。美国得克萨斯大学的研究团队发现，超量饮用能量饮料的学生身体内会出现内皮功能障碍，就是内皮细胞失去了正常的内皮细胞功能，这是一种公认的血管疾病，且经常会导致动脉硬化。

对此，春雨公众营养专家团公共营养师朱华芹表示，很多人选择功能性饮料，认为其可以达到增强肌肉、燃烧脂肪的目的。但是功能性饮料并不能增强青少年儿童的肌肉力量或加速脂肪燃烧，反而会导致心律不齐、抽搐和肾脏衰竭等，若与酒精一起服用，甚至会有生命危险。

功能饮料中高含量咖啡因和其他添加剂，易引发心血管疾病影响孩子健康

虽然每种功能饮料成分稍有不同，但大多数含有糖、咖啡因、牛磺酸，而且市面上销售的许多功能饮料的咖啡因含量都超过了人体安全极限，专家认为这是导致出现健康问题的主要原因。

有关方面的检测结果表明，一小罐红牛中所含的咖啡因就有50毫克，是速溶咖啡的8倍；部分新型能量饮料的咖啡因含量甚至达到500毫克，等同于5杯高浓度咖啡。哈佛大学陈氏公共卫生学院的研究发现，过量的咖啡因会引发心血管疾病，如血压升高。

《美国心脏病协会杂志》的最新研究则提出，功能饮料除了咖啡因还有很多其他成分，这些添加剂造成的主要不良事件包括癫痫发作和心血管问题，如心律失常和呼吸急促。

专家还指出，功能性饮料不仅含有会使中枢神经兴奋的咖啡因，还有牛磺酸、葡萄糖、矿物质、电解质、赖氨酸等成分，儿童青少年正处在发育阶段，运动量较小，如果长期过量补充这些成分，会加重体内自我调理的担负，可能对他们消化系统和肾脏、肝脏以及神经系统产生影响。

欧洲食品安全局建议，每天每人咖啡因含量不应超过400毫克，孕妇，青少年和心脏疾病患者不应超过200毫克。11岁以下儿童日摄入咖啡因不超过105毫克。

为此，许多国家对功能饮料的适宜人群和食用方法都有严格规定。比如，英国之前的相关行业标签指南规定，每升含有超过150毫克咖啡因的软饮料必须对其高咖啡因含量提出警告。不建议儿童、孕妇或哺乳期妇女及对咖啡因敏感的人饮用。

功能饮料需标注“某类人群不宜”，儿童青少年应“不看、不买、不喝”

朱华芹表示，对于青少年而言，最好的饮品就是白开水和牛奶、酸奶，发育期的青少年应该尽量少喝饮料，不主张喝功能性饮料和碳酸饮料。

今年“3.15”，浙江省、杭州市消费者保护委员会就曾联合开展对红牛、脉动等14批次功能性饮料的比较试验，结果表明：功能性饮料对青少年和儿童的健康成长不利。报告建议，不要盲目相信功能性饮料的作用，对于功能性饮料要做到“不看、不买、不喝”，家长要身体力行地给孩子建立健康饮水的观念。

而近日记者走访京城几家大型超市和食品店发现，功能性饮料大多被归类在普通“饮料”的货架上，大多数功能型饮料都没有标注适宜人群和食用方法。

业内人士表示，目前我国功能性饮料存在缺乏具体行业标准等问题，建议监管部门抓紧制定和严格执行相关行业标准，企业也应提高自身觉悟和社会责任感，如在产品显著位置标注“适合某类人群、某类人群不宜”等字样。（作者彭芸）