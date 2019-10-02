两周不运动，血管功能就下降

众所周知，体力活动少、久坐会显著增加患代谢性疾病的风险，如肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病和心血管疾病。英国纽卡斯尔大学和利物浦大学研究人员发现，对于年轻的非肥胖成年人，即使是短时间不运动和久坐也会影响健康。

为考察短期内减少体力活动对代谢状况、身体成分和心血管（内皮）功能的影响，研究者选取了28名（18名女性和10名男性）每天能走1万步以上的参与者。与每个人在研究初期的活动量相比，参与者在研究期内平均每天少走约1000步，增加103分钟久坐时间。结果显示，14天后，这些人的心血管功能下降了1.8%，总脂肪重量增加，腰围变粗，肝脏脂肪堆积，胰岛素敏感性和心肺功能下降。恢复正常活动14天后，这些指标又恢复到研究初期的水平。

在欧洲糖尿病研究协会年会上宣读的这项研究成果认为，公共卫生信息需要强调，即使是短期不运动也会对健康造成不利影响，而习惯性运动能抵消这些负面影响。▲（陈雪莹）