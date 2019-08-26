“幼小衔接”要注意能力习惯培养

新华社南京8月25日电（记者陈席元） 小学开学在即，不少家长想给孩子报“幼小衔接班”提前学习小学内容。不过老师建议，比起知识储备，能力上的准备更重要。家长应当放平心态，多给孩子正向激励。

南京市游府西街小学金宏敏老师告诉记者，“幼小衔接”其实包含了显性和隐性两个层面。“家长往往更关注显性知识上的准备，而忽略了隐性行为习惯上的准备，而后者更加重要。”她建议，孩子入学前，家长要注意培养其社交、表达、生活自理以及专注倾听四个方面的能力。

南京市拉萨路小学方兴分校韩芳老师介绍，幼儿园教学以游戏活动为主，而小学课堂教学需要孩子集中注意力，边听边思考，每节课能够维持至少15分钟的专注时间，建议家长通过亲子共读的形式进行训练。“家长可以告诉孩子，读完这本书大概需要15分钟，这15分钟里要做到专注，学会拒绝外界干扰。长此以往，孩子就可以养成一定的习惯。”韩老师说。

金宏敏老师表示，虽然一年级不布置书面作业，但孩子放学后不能完全放松，要注意养成课前预习和课后复习的好习惯。早期可以让孩子当小老师，展示一天学习所得，激发孩子的成就感，后期可以逐渐放手让孩子自主独立学习。

此外，孩子上小学后，不少家长会产生比较心理。韩芳老师建议，要少提“别人家的孩子”，多给孩子正向激励。低年级的学习重点在于培养学习兴趣、激发学习动力，进而养成良好的学习习惯。

金宏敏老师强调：“学习是一场长跑，进入一年级只是长跑中的一小步，家长要放平心态，更多关注孩子的学习兴趣和学习习惯。与其处处抢跑，不如静待花开。”