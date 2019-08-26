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常吃能量食品伤运动员牙齿

2019年08月26日08:32 来源：广州日报

据新华社电 英国一项调查显示，英国职业运动员虽然非常注意口腔卫生，但经常喝运动饮料、吃能量棒和能量果胶之类习惯可能导致他们口腔健康问题比常人严重。

伦敦大学学院先前调查运动员口腔卫生状况，发现49％的运动员有龋齿但没有接受治疗，32％自述口腔问题影响训练和比赛成绩。研究人员为查明导致运动员口腔问题的原因，近期调查352名从事游泳、橄榄球、田径等11个运动项目的顶级运动员，发现运动员比普通人更在意口腔卫生。例如，94％的运动员每天刷牙两次，44％的运动员经常使用牙线，而普通民众中每天刷牙两次和常用牙线的比例分别为75％和21％。

这项最新调查显示，运动员接触运动类食品的比例较高。87％的运动员常饮用运动饮料，59％经常吃能量棒，70％食用运动果胶。先前研究显示，这三类食品损伤牙齿。

研究人员在最新一期《英国牙科杂志》半月刊刊载的文章中写到，接受调查的“多数运动员口腔卫生习惯较好”，但“训练和竞赛时频繁饮用运动饮料、吃能量棒和能量果胶。这些食品含糖量高，增加龋齿风险；酸度大，增加牙齿酸蚀风险”。研究人员下一步打算与运动员及其保障团队合作，为改善他们口腔健康采取措施。

(责编：李轶群、杨迪)


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