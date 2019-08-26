如何降低出生缺陷 专家建议守好三道防线

降低出生缺陷

要守好三道防线

“残疾风险伴随每个人的全生命周期，预防残疾需要从生命源头做起，围绕预防出生缺陷和发育障碍致残，以育龄妇女、孕产妇和儿童家长等为重点人群。”重庆市残联相关负责人介绍，随着中国二孩政策的全面实行，再生育人群存在数量庞大、结构复杂、疾病谱多元化等问题，高龄孕产妇也越来越多，面临更多的优生遗传问题。

据了解，出生缺陷是导致流产、死胎、死产、婴儿死亡、儿童和成人残障的重要原因。据估计全球每年至少新增出生缺陷800万例，约占出生人口的6%。中国出生缺陷总体发生率与世界中等收入国家的平均水平接近，约为5.6%。“35岁以上孕产妇占整个孕产妇比例大约10%。”重庆妇幼保健院群保办主任周晓军告诉记者，不少孕产妇并没有引起重视，尤其是在农村等偏远山区。“我曾遇到位孕产妇，前面两胎都是先天性白内障，她怀第三胎的时候，我们也在早期帮其筛查了，但对方依旧坚持要生下来。”周晓军称，做好孕产期保健及出生缺陷的预防和筛查，对降低出生缺陷发生率和新生儿死亡率、致残率至关重要。

据介绍，婚检是预防先天性疾病和遗传性疾病、降低出生缺陷的第一道防线；怀孕后，产妇要进行正规的孕期检查和产前筛查，这是降低出生缺陷的第二道防线；此外，孩子出生后，家长要密切关注儿童生长发育状况，如发现疾病或者缺陷，及早治疗，这是降低出生缺陷的第三道防线。

家长要重视

0到6岁是儿童康复最佳期

“3岁还不会说话，7岁了还不能爬……无论是语言还是行动，有些家长在早期虽然发现了孩子的异样，但并没有引起足够的重视，想着孩子大了自然就会了。这往往会耽误最佳治疗期。”专家提醒，广大家长要引起高度重视，早发现，早诊断，早干预，早康复。该负责人介绍，0到6岁是儿童康复的最佳期，听力障碍、孤独症、智力发育迟缓、脑瘫等各类儿童，越早进行干预、康复，越有可能最大限度地开发和提高孩子的能力，避免或减轻残疾程度。（作者周小平）