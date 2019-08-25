天士力集团副总裁吴丹勇：传递“心健康”公益薪火，构筑心血管病全面防线

8月24日，“心健康公益行动”安徽省启动会在合肥市顺利召开，来自全国各地心血管病领域的知名专家、广大基层医生代表及媒体单位共计200余位嘉宾共同出席了本次大会。

作为“心健康公益行动”发起单位的代表，天士力集团副总裁吴丹勇在会上发表致辞。

天士力集团副总裁吴丹勇致辞

吴丹勇表示，由人民日报社人民网.人民健康、中国医师协会、天士力控股集团共同发起的“心健康公益行动”，于2018年10月17日在北京正式启动，目前已经在全国多个省市自治区及基层地市、乡镇广泛开展。该行动旨在通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，增强全民保护心脏的健康意识，培养生命全周期及全方位健康生活方式，提升大众对于管理风险的认知水平，增强患者自我急救意识。

当前，心血管疾病已成为威胁人类健康的“头号杀手”。我国心血管病死亡率仍居首位，心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段，并呈现出高致残率、年轻化趋势，心血管病防治形势非常严峻。

吴丹勇指出，心健康公益行动作为公益性项目，将举办一系列心血管疾病学术论坛，定向开展基层医生技术培训，推广适宜有效的诊疗技术，支持安全高效防治心血管疾病的系列创新药品的临床广泛应用，提升基层医疗诊疗水平、紧急救治能力，助力 “胸痛中心项目”、“溶.会贯通”项目实施落地。同时将优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，构建院内外一体化的救治服务体系，开展“心健康”公益行动万里行，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，构筑心血管疾病的全面防线，有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，助力健康中国战略实施，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

心健康公益行动安徽省启动会现场