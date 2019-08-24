北京孕妇可享艾滋病梅毒和乙肝免费筛查

23日北京市卫生健康委举行北京市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作倒计时启动式，并发布北京市“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播公众应知应会十条”，使公众认识到通过医疗手段，可以有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。目前，北京地坛医院、北京佑安医院、北京协和医院、解放军总医院第五医学中心这4家医院还开设了专门的门诊，可提供HIV暴露后预防服务。

昨日活动现场发布的北京市“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播公众应知应会十条”包括：母婴传播是指胎儿在子宫内通过胎盘、分娩过程中或通过喂养途径感染上与母亲相同的疾病；艾滋病、梅毒和乙肝均有可能通过母婴传播；通过医疗手段，可以有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等十项常识。据介绍，2013年至2018年，北京市三病孕期检测率逐年提高，至2018年均接近100%。2018年孕早期三病检测率达到80%以上，孕早期艾滋病和梅毒检测接近全覆盖更有利于发现感染妇女、防止母婴传播。2013年至2018年三病干预中，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率近100%，艾滋病和梅毒感染孕产妇和儿童治疗率逐年提高。2018年HIV感染孕产妇和所生儿童治疗率达到100%，梅毒感染孕产妇治疗率达到95.5%，上述指标均达到消除标准。早在2017年，本市将三病免费筛查纳入公共卫生服务，所有在北京市助产机构建档分娩的孕妇均可享有该服务。

市卫健委要求，一旦发现艾滋病感染孕产妇，无论其CD4+T淋巴细胞计数水平和病毒载量情况，应当及时为其提供免费抗病毒治疗。在用药前和用药过程中，特别在用药初期以及孕晚期，要进行CD4+T淋巴细胞计数、病毒载量和其他相关检测，以评估感染状况及监测用药。在用药前和用药期间要持续给予用药依从性的咨询指导。儿童出生后，6小时内及时提供免费抗病毒用药；给予科学的婴儿喂养指导，提倡人工喂养，避免母乳喂养，杜绝混合喂养；进行感染状况监测，提供艾滋病感染早期诊断检测和抗体检测服务。

HIV感染孕产妇所生儿童，在非传染病专科医院分娩的HIV感染产妇所生儿童应立即填写转诊卡，并转诊至北京地坛医院儿科或解放军总医院第五医学中心（原解放军第302医院）新生儿疾病诊疗与研究中心。所有HIV感染产妇所生儿童均需在6小时内进行抗病毒治疗，需在传染病专科医院进行随访服务，强化生长发育监测、喂养指导、疾病综合管理、感染症状和体征监测等服务。

近期，北京地坛医院、解放军总医院第五医学中心、北京佑安医院、北京协和医院相继挂牌，成为艾滋病暴露前后预防咨询项目点，开展艾滋病防治综合支持服务。这意味着一旦发生“暴露”，发生过与艾滋病传播相关的高危险行为，在这些医疗机构都可以买到“后悔药”。

据了解，HIV/艾滋病的预防和治疗艾滋病预防主要分两类：一是行为干预，包括伴侣教育、针具交换、推广安全套使用等；另一类是生物医学干预措施，包括性病治疗、母婴阻断和治疗即预防、暴露前预防、暴露后预防。其中暴露后预防是指在发生HIV暴露之后，尽可能在最短的时间内（2小时内）进行预防性用药，在72小时内，给予预防性用药，连续服用28天，可以大幅度降低艾滋病感染风险。