健康时报融媒体平台简介

健康时报由人民日报社主办，创刊于2000年1月6日，是国内医药卫生健康类媒体中具有公信力、受众量大、影响力强、覆盖面广的融媒体品牌之一。

健康时报2000年1月6日创刊，以做“中国人的健康顾问”为宗旨，全媒体平台目前有一报（健康时报）、一网（健康时报网）、一端（健康时报客户端）、两微（健康时报微信公众号、@健康时报新浪微博）、两视（视频“大夫说”、直播“人民名医”）、四会（年度健康中国论坛、年度国之名医盛典、年度健康投资峰会、年度国家基层医疗论坛）六大板块，年度累计阅读9.3亿人次。

健康时报是国家新闻出版广电总局在全国12004家报刊中评定的“中国百强报刊”，是中共中央直属机关工委授予的“中直机关文明单位”，是中国邮政评定的中国发行100强报刊和全国发行畅销报刊，是连续15年全国“两会”上会报纸，是2018中国报纸融合传播力百强媒体。

目前，健康时报设北京、西安、太原、济南、常州、盐城、杭州、广州、武汉、长春、厦门、郑州、连云港、徐州、镇江15个印点，零售覆盖全国500多个大中城市，邮局、邮政报刊亭及各地主要报刊零售点均可订阅。中国国航、中国南方航空、中国东方航空、海南航空等将健康时报选为机舱读物，覆盖上百条航线。

2018年11月27日，健康时报网、端、微信、微博获国家互联网信息办公室颁发的《互联网新闻信息服务许可证》，已成为我国健康类资讯核心信源。

健康时报官方微信2018年全年总阅读量3.36亿次，单篇阅读量最高突破1000万，被业内誉为“健康媒体第一微信公号”，人民日报刊发文章探究健康时报官方微信公号被业内誉为“健康媒体第一微信公号”的成功之道，高度评价：健康时报微信公号“把党报在健康领域的影响力、声音、关切延伸到手机端。”

短视频原创产品“大夫说”，邀请全国三甲医院的大牌专家说尽健康事儿，院士、院长出镜讲科普。在健康时报全媒体平台、人民网、今日头条、优酷、腾讯、爱奇艺等平台播出，全年播放量6500万人次。

健康时报健康教育线下活动年均超过200场次，形成了“媒体+专家+企业+受众”四轮驱动的操作模式，具有全国性、系列化、高品质、种类多的特点。已形成“健康中国论坛”、“国之名医盛典”、“健康产业投资峰会”、“国家基层医疗发展论坛”四大会议品牌，其中健康中国年度论坛已举办十一届，是我国医药卫生健康界领域以“健康中国”为主题举办时间较早的论坛之一，兼具影响力、公信力，获得业界和公众的高度评价。

健康时报标志主体是一位奔跑在大地上的健身者形象。寓意健康时报致力于传播生活知识，提高公众生活质量，倡导强健的生命观，体现出做“中国人的健康顾问”的办报宗旨。

奔跑在大地上的健身者形象由“健康”的汉语拼音的首字母“J”、“K”变形而成，运用了中国传统书法的表现形式，寓意健康时报立足办报宗旨，为中国老百姓提供各类健康资讯，满足读者对医生、卫生、保健信息的需求。

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