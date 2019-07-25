定了！第三届国之名医盛典8月9日举行

推举医者榜样，引领尊医舆论，促进人民健康。第三届国之名医盛典定于2019年8月9日在北京举行。

“国之名医盛典”是人民网、健康时报主办，人民日报社及其社属媒体共同支持、参与的年度“医生学术活动”。

活动以“权威、客观、公正”为原则，以“推举医者榜样，引领尊医舆论，促进人民健康”为主题，旨在通过活动载体，形成促进我国名医成长的政策、机制、舆论、学术、社会环境，激发医生做名医的内生动力与职业尊崇感，为健康中国战略助力。

国之名医榜单设国之大医·特别致敬、国之名医·卓越建树、国之名医·优秀风范以及青年新锐四类荣誉称号，展示临床工作突出、患者口碑良好、科研贡献显著的医生群体。

国之名医盛典在2017年、2018年，已成功举办两届，得到医疗界的广泛支持和积极响应，国家卫健委委领导、委医政医管局、宣传司等领导出席并致辞。

本届国之名医盛典由来自国内的三甲医院优秀院长、国家级学会或者分会担任主要领导职务的资深专家、全国专科综合排行榜排名前十的学科带头人，组成了113人的学术委员会，进行国之名医榜单推举，来自全国各学科的303名优秀医者入围第三届国之榜单候选。

最终名单将于2019年8月9日在第三届国之名医盛典上公布。届时来自国家相关管理部门领导、院士、国内各学科带头人共计400人将出席盛典，共同见证榜单发布。