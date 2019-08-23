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戒烟5年可降四成心血管病风险

2019年08月23日14:15 来源：健康报网

美国一项研究显示，戒烟5年可将心血管疾病风险降低将近40%；如想将心血管疾病风险降至与不吸烟者相同程度，需戒烟5至25年。

范德比尔特大学医学中心研究人员分析8770名马萨诸塞州弗雷明汉市居民1954年至2014年数据后得出上述结论。

研究人员把每天至少抽一包香烟、吸烟至少20年的人定义为重度吸烟者。研究发现，与还没有戒烟的重度吸烟者相比，已经戒烟的重度吸烟者5年内心血管疾病发病风险可降低39%。如果想将心血管疾病发病风险降至与从未吸烟者相同的水平，戒烟时长因人而异，少则5年，多则25年。

研究人员在最新一期《美国医学会杂志》周刊刊载的文章中写道，先前研究显示戒烟与心血管疾病风险降低有关联。美国现行临床指南认为戒烟5年者心血管疾病风险类似于不吸烟者，而这项研究的发现与指南不一致。不过，对吸烟者而言，“哪怕是吸烟数十年的‘老烟枪’戒烟，心血管系统开始以较快速度康复。完全康复可能需要多年，因而现在正是停止吸烟、采取其他措施促进心脏健康的好时候”。（王鑫方）

(责编：李轶群、杨迪)


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