以互联网思维管好网售处方药

身体不适，不想出门，手机上下单，一些常见药即可送货上门。近日，《药品管理法(修订草案)》（以下简称《修订草案》）提交审议，再度关注药品的网络销售。其中，《修订草案》增加新规：药品上市许可持有人、药品经营企业通过网络销售药品，应当遵守本法药品经营的有关规定；疫苗、血液制品、麻醉药品等不得在网上销售。

网络售药便利多多，站在患者角度，尤其是重病或慢性疾病患者，他们不用频繁地去医院排队拿药了。除了便民利民，网络售药也将改变传统的药品销售模式，减少药品制造商和患者之间的流通环节，从而降低药品价格。根据商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2017年全国七大类药品零售市场总额达到4003亿元，而互联网医药销售额就达到了1211亿元。

应该说，网络售药确实找准了部分患者求医问药的痛点，但也出现了不少问题。比如，此前有媒体报道，在一些电商和药商平台，消费者直接用宠物狗的照片当处方都能成功购买到处方药，可见平台处方审核并不到位。这样的市场乱象有必要引起高度重视。

对网络售药特别是处方药的售卖，不宜一刀切禁止，而要以互联网思维不断求索。首先，要确保网上销售的处方药都是基于真实的处方。对此，有关部门不妨建立网售处方药的电子处方标准，以严格的标准倒逼市场和行业改变。此外，还可构建全国统一的医生数据库，让网售平台接入鉴别，从而保障电子处方的真实性。

其次，要打破信息壁垒，促进信息流通。要实现网售平台与实体医疗系统之间的无缝对接，在严格保护个人医疗隐私数据的前提下，逐步推进医疗信息共享、患者处方共享。这样既能规范网售处方药的秩序，又能为患者提供实实在在的便利。

最后，网售处方药也要设立禁售药品类别。对药品分门别类处理，比如部分需要特殊管理的药品禁止通过网络进行销售，而可以先开放其他处方药品。不妨有步骤地开放处方药的网络销售，将选择权下放给地方，比如条件好、经济发达的地区可以先放开网售慢病处方药。

正视网售处方药的消费者刚需，以互联网思维探索解决之计，长远而言，这才是不断提升医疗水平，满足人民群众健康需求的大势所趋。 （作者刘琛）