“残乳”不存在 根本不需排

母乳喂养好处多多，但很多新妈妈践行起来却犯了难，有些甚至无奈放弃。

国际认证泌乳顾问、广东省妇幼保健院产后区副护士长李雪然表示，抓好妈妈哺乳姿势、宝宝含接姿势、按需哺乳三大重点，成功完成母乳喂养这门“功课”并不难。她还针对母乳喂养常见困惑答疑。

重点一：

妈妈哺乳姿势要舒适

在门诊中，很多新妈妈“吐槽”给宝宝喂母乳好累，动辄腰酸背痛。殊不知，感觉到累或痛很可能是哺乳姿势出了错。李雪然介绍，平躺式、摇篮式、橄榄球式等都是很常见的哺乳姿势，无论妈妈采取何种姿势，最重要的是要舒服。

哺乳时妈妈的腰部和抱宝宝的手臂都要有支撑，肩膀呈放松状态；宝宝的耳朵、肩膀和屁股在一条直线上，其颈部可以前倾或后仰，能够自由活动。

宝宝始终与妈妈保持“三贴一露”的原则，即胸贴胸、腹贴腹、下巴贴乳房，鼻孔露出来。如果喂养的过程中发现宝宝的鼻子堵住了，很可能是“三贴”中的某一步没有做好，可以根据“三贴一露”原则进行调整。

重点二：

宝宝含接姿势要正确

保持正确含接姿势的第一步是让宝宝的脖子以舒展的状态仰望。此外，还应把握以下细节：含接时宝宝的嘴张得很大，下唇外翻；舌头呈勺状环绕乳房，面颊鼓起呈圆形；含接时可看到上方的乳晕比下方多。

如何判断宝宝是否含接好？“关键看两点。”李雪然说，首先是看妈妈的自我感受，如果妈妈在哺乳过程中感觉很舒服很放松，没有感到疼痛，说明宝宝含接姿势正确；此外则是宝宝吃奶的状态，宝宝可以顺利、有效地吮吸，妈妈能看到宝宝的吞咽动作并听到吞咽声音。

重点三：

按需喂养很关键

很多哺乳期妈妈问，应该多久喂宝宝一次呢？对此，李雪然表示，应按需喂养，而不是按时按量喂养。按需喂养既要根据妈妈的情况，也要考虑宝宝的情况。

“只要宝宝想吃，只要妈妈想喂，就可以随时吃。”李雪然指出，很多妈妈都是等到宝宝哭闹了才开始喂，其实已经错过了最佳喂食时机，妈妈应学会捕捉宝宝的饥饿信号，及时喂养更轻松。

李雪然介绍，宝宝刚睡醒时，嘴巴张开，迷迷糊糊间左右转头，表现出寻找/觅食反射的动作，这是宝宝发出的最早饥饿信号；若宝宝肢体动作增加，大幅度伸展身体，把手放进嘴里，这其实是他饥饿的中期信号；当宝宝面色变红，开始哭泣，出现烦躁的身体动作，这些则是宝宝饥饿的晚期信号。

哺乳妈妈困惑Q&A

困惑一:母乳喂养会导致乳房下垂？

答：母乳喂养不会导致妈妈的乳房下垂，乳房下垂更多的因素可能跟怀孕、年龄以及重力作用有关。

母乳喂养可能会引起妈妈出现大小胸的情况。如何去避免大小胸？首先是妈妈在喂养的时候需要去均衡地喂，不能因为宝宝比较偏好去吃某一边的乳房，就经常去吃同一侧，否则就可能造成这一侧的乳房比另外一侧要大一些，出现大小胸的情况。

困惑二：乳房小=泌乳量少？

答：乳房的大小跟产奶量没有直接关系，其外观与乳房里面的脂肪含量有关。而产奶是由乳腺组织决定的。乳房里面含有足够多的腺体，妈妈即可保证产后能够分泌足够多的奶量。

不过，一般来说，乳房小的妈妈的储存奶的容量相对来说少一点，更需要频繁去喂奶，保证乳汁的移除，避免乳汁淤积的发生。乳房大的妈妈存奶会稍微多一些，喂奶的间隔时间则稍微长一点。

困惑三：断奶后需要排残乳吗？

答：残乳其实是一个伪命题，它是不存在的。

乳房在正常离乳过后，还会有一些乳汁在里面。这些乳汁会通过人体的腺体被逐渐吸收，重新回到淋巴液里面，然后逐渐被排除掉。这个过程有长有短，有些妈妈一两个月就没有了，有些妈妈可能两三年都还会有一些。

乳汁在乳房里面存的时间越久，它的水分就会被吸收掉，进而出现一种固体状态，此时如果去挤一下乳房可能会排出固体状物，就会被人误导为残乳。

另外，有些妈妈因为有乳腺炎，乳腺管里面会分泌一些物质，如果被挤出来的话，也会被误导以为是残乳，其实这种情况应该尽快去乳腺科就诊，而不是让别人随便排所谓的残乳。（作者王婧）