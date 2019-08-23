别把外耳道胆脂瘤当耳屎处理

日前，门诊来了一位年轻的姑娘小林，只见她捂着左耳，愁眉苦脸。原来，她近两个月因左耳闷闷的在杭州多家医院被诊断为耵聍栓塞，进行外耳道冲洗等措施，耳闷症状并未缓解，反而出现了左耳道疼痛且逐渐加重，听力也在不断下降。



不少人以为，耳屎多是灰尘等进入耳道或不卫生造成。其实，人外耳道软骨部皮肤具有耵聍腺，其淡黄色黏稠的分泌物称耵聍，俗称耳屎。经过详细询问病史及视频耳内镜检查，发现小林的左耳外耳道口肉芽增生，几乎完全堵塞外耳道；清除部分肉芽后进一步检查，外耳道有白色豆渣样组织。根据临床经验，认为这很可能是外耳道胆脂瘤。



颞骨CT检查显示，小林为左侧外耳道胆脂瘤，已挤压破坏左侧听骨链，且与左侧颈静脉及面神经管等重要结构关系密切。所以，小林左耳道疼痛明显，且左耳听力明显下降。于是，急诊行全麻下视频耳内镜辅助下耳后径路左侧外耳道胆脂瘤切除术，手术彻底将左耳胆脂瘤清除，病理也确诊为胆脂瘤。术后，小林耳痛等症状完全缓解。



耳道胆脂瘤属于少见病，各年龄段均可发病，中老年人多见，多为单侧发病。外耳道胆脂瘤并非真正的瘤，是由外耳道皮肤脱屑、胆固醇结晶、上皮包裹等形成的囊状团块。乍一看，外耳道胆脂瘤有点像耳屎，常堵塞于耳道骨部。该病早期一般无明显不适，后期可出现耳堵塞感、听力下降。若继发感染，还会出现耳痛、流脓（血）性分泌物，伴特殊臭味等症状。检查时可见外耳道内有灰白色或黄色角蛋白碎屑、上皮样物堵塞，表面被多层鳞片状物包裹，外耳道皮肤充血、肿胀、糜烂，可伴有肉芽形成。必要时，还可做颞骨CT检查，以确定是否有骨质破坏。



由于胆脂瘤呈膨胀性生长，周围骨质长时间受压、破坏、吸收，导致外耳道扩大。其主要危害是对外耳道、中耳乳突及相邻骨质的广泛破坏，引起听力下降，甚至引起颅内外严重并发症。所以，在治疗上，应及早用器械去除或行外耳道冲洗去除。如病变难以清除，则需在全麻内镜或显微镜辅助下手术治疗。



在预防方面，有以下几点建议：1.注意耳部卫生，戒除挖耳等不良习惯。凡有耳部湿疹、耳疖肿、化脓性中耳炎者，应格外注意耳道局部的洁净与干燥，耳痒时不要搔抓，可以用3%硼酸酒精滴耳液涂擦耳道。2.耳部有阻塞或炎症时，切忌水洗。若有污物或痂皮堆积，及时到医院找专科医生取出。3.外耳道阻塞并外耳道炎症时，禁止游泳。此外，耳朵进水后会把耳屎泡涨，堵住耳朵，不及时取出就会出现闷胀感，引起耳鸣、耳痛、听力下降，严重的会引起鼓膜穿孔、中耳炎等。所以，建议在游泳前先清理耳屎，以防耵聍栓塞。（作者 苏立众）