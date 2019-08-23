据新华社电 都知道运动有助缓解压力，但哪种运动效果更好？英国和德国研究人员发现，户外绿地运动效果胜过室内锻炼。

英国罗汉普顿大学研究人员调查140名运动爱好者后得出上述结论。这些研究对象或是经常参加室内运动，如有氧健身操、打篮球、击剑、游泳或打排球，或是常去能看到绿地或河流的户外跑步、踢足球或骑越野自行车。他们填写问卷，给自己运动前后情绪、精神压力水平和焦虑感打分，最高分为5分。

结果显示，所有人运动后情绪改善、压力减轻、焦虑程度降低。就缓解压力而言，户外运动效果更好，能使压力分数由运动前平均2.35分降至2.05，降幅接近13％。其中，去山间林地跑步和骑行效果最好。相比之下，室内运动者的压力分数平均降幅仅为8％。游泳是研究中唯一能明显改善情绪和缓解压力的室内运动，能使压力得分降低11％。研究还显示，绿色环境中运动，特别是户外跑步，对平复情绪、缓解压力的效果更好。