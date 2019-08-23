只知百合煲莲子？ 这样吃也润燥养人

转眼就到处暑了。这虽是秋季的节气，但在南方，“秋老虎”的余威一时难消，不过早晚的温差会逐渐明显，往往是白天很热，夜晚逐渐凉爽。广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科郑艳华副主任医师从中医的角度介绍说，秋的主气为燥气，中医认为天人相应，肺属金，与秋气相应，而“肺为娇脏，喜润恶燥”。因此，从季节养生角度看，金秋养肺最为适宜，故秋季养生之道在于养阴防燥。

润燥吃什么好？郑艳华推荐说，立秋后，百合开始上市，是润燥养肺、药食两用的好食材。中医认为百合味甘微苦、性微寒，无毒，入心、肺经，不仅可以养阴润肺，帮助治疗阴虚肺热燥咳，还可以清心安神，用于帮助治疗阴虚燥咳、虚烦惊悸、失眠多梦等。

民间食用百合的历史也很悠久，很多家庭都煲过百合莲子汤，以下这几款百合养生方同样润燥又养人：

1.百合款冬饮

材料：百合30克，款冬花15克，生姜3片，水3碗。

做法：大火煮开，转小火30分钟，可加冰糖，或凉后加入少许蜂蜜调味.

作用：润肺止咳、下气化痰，适合干咳少痰的人群。

2.百合绿豆粥

材料：绿豆50克、粳米或糯米100克，鲜百合50克。

做法：先煮绿豆粥，煮熟后，再加入洗净的新鲜百合，煮片刻即可。

作用：养阴清热，适合口干咽燥、烦躁失眠或多梦的人群。

3.百合炖鸭汤

材料：番鸭半只切块，干百合30克，枸杞子10克，莲子、薏米一小把，姜、盐少许。

做法：将所有食材一同入锅，加水适量，先用武火煮沸10分钟；再用文火炖50分钟，直至鸭肉熟烂即成；汤熬好后，放入调料即可食用。

作用：此汤养阴健脾，适合口干、食欲差、容易疲劳的人群。

4.鲜百合蒸鸡蛋

材料：鸡蛋2个，鲜百合适量，调味品适量。

做法：鸡蛋去壳打散，鲜百合一片片剥开洗净一起合蒸；这种吃法可视个人口味，原汁原味什么都不放也行，但也可盐可甜，喜欢吃咸的打鸡蛋时可适当滴几滴油并加适量盐调味，喜欢吃甜的可适当加点糖，想吃滑口点的打蛋后可适当加些牛奶拌匀再与百合合蒸。

作用：滋阴润燥，宁心安神。（全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）