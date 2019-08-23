编者的话：山楂是一种常见的食物，酸中带甜，可生吃、干制或作果脯果糕，中医还常将它作为一味药材来使用。本期，专家总结了几个山楂的小验方，制作简单便捷，可治疗、缓解一些小病，读者朋友不妨一试。

核桃山楂缓解腰痛

工作繁忙的上班族运动少，一坐就是一天，长期如此容易肾虚，导致腰酸背痛，常服核桃山楂饮有一定缓解作用。具体为：取核桃仁150克、山楂50克、白糖200克，核桃仁加水少许，用食物加工机打成浆，再加适量凉开水调成稀浆汁;山楂去核、切片，加水500毫升煎煮半小时，滤出头汁后煮取二汁，两汁合并，再放置在火上，加入白糖搅拌，溶化后缓缓倒入核桃仁汁，边倒边搅匀，烧至微沸即可。早晚各服一次，温服为宜。

方中，核桃仁甘温质润，是传统的补肾佳品，也是治疗肾虚药膳中常用的主料，无论是配药用，还是生吃、水煮、烧菜，都有补血养气、补肾填精、止咳平喘、润燥通便等功效，尤其善治肾虚引起的腰痛。唐代孟诜所著的《食疗本草》也有记载，吃核桃仁可以开胃、通润血脉。山楂酸甘微温，健胃，可促进胃消化酶的分泌，既消食化滞，又活血化瘀。两药同用，能使肾气恢复、血脉通畅，使疼痛自然消散。▲

山楂菊花降血压

高血压患者需长期服用降压药，服用药物的同时配以山楂菊花茶，能收获意想不到的降压效果。

取干山楂10克、干菊花2.5克，用清水洗净，锅中水沸后放入山楂，大火煮沸后转小火约10分钟，最后加入菊花煮沸，即可关火。也可取山楂片10克、白菊花5克，用开水冲泡代茶饮，每日两次，连用一个月，也可长期饮用。

方中，山楂有较强的消导作用，能消食积、散瘀血。现代研究表明，山楂中的三萜类及黄酮类等药物成分，有显著的扩张血管及降压作用，能调节血脂及胆固醇含量。菊花具有疏风清热、平肝明目、解毒的功效，现代药理研究表明，它能降血压、预防高血脂，进而清神醒脑，缓解头晕目眩等症状。两者合用，有强健脾胃、降压的作用，还可平肝疏肝，减轻长期服用降压药物对肝脏的损伤。▲

山楂丹参茶降血脂

随着人们生活水平的提高，脂肪摄入过多、饮酒过量等会引起肝脏脂肪代谢紊乱，增加高脂血症发病率。改善生活、饮食习惯，服用药物或药膳可帮助降低血脂。在此推荐一款山楂丹参茶，患者不妨尝试一下。

具体为：取生山楂15~30克、丹参30克、绞股蓝15克、甘草6克，水煎，代茶饮。每日一剂，可多次服用，两个月为一个疗程。《本草纲目》中记载山楂能“化饮食，消肉积”。研究表明，山楂是天然的降脂药，其所含的熊果酸和金丝桃苷可有效防治动脉粥样硬化，显著降低血清总胆固醇及甘油三酯，还具有扩张血管、改善微循环、降低血压等作用。丹参味苦，微寒，为常用的养血活血药。研究表明，其具有抗血小板凝聚、改善心脑供血以及降压、降脂、降尿酸的作用。绞股蓝味甘苦，性微寒，具有健肠胃、增进消化吸收、调脂减肥等作用，其有效成分绞股蓝总苷能缓解动脉斑块的形成和脂质过氧化。这几味药价格低廉，无明显副作用，服用方便，降脂减肥疗效明显。▲

山楂陈皮化积食

“积滞”指饮食不节、停滞脾胃、积而不化所导致的病证，多发于小儿。《诸病源候论·小儿杂病诸候》记载：“小儿食不可过饱，饱则伤脾，脾伤不能磨消于食，令小儿四肢沉重，身体苦热，面黄腹大是也”。“积滞”有虚有实，实者多为饱食多食后，脾胃运化不了，饮食滞留在胃中，使脾胃运行不畅，产生饱胀感;虚者多为病后体虚或先天脾胃虚弱，不能运化食物导致的。

在此，推荐一款山楂陈皮饮，可化滞除胀：取山楂15~30克、陈皮12克、法半夏12克、茯苓15克、木香6克、白芍10克、甘草6克，全部材料一起加水煎煮，早晚两次温服。《日用本草》中记载山楂能消食化积、行气散瘀;陈皮辛行温通，具有健脾和胃、行气宽中的功效;茯苓利水渗湿，可化因积滞而停于胃中的水湿，也能增强体质;配伍木香，可理气健脾祛湿;配伍半夏，在消食导滞的同时化痰止咳、降逆止呕;白芍养血柔肝、缓中止痛。几味药合用，能健脾和胃，消积导滞，且有类似“保和丸”的作用，该方消一切食积，治一切水谷不腐之症。