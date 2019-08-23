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金银花紫菜鸡蛋汤 清热解毒

2019年08月23日10:21 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热解毒、补碘。

推荐人群： 适用于夏季痈肿疔疮、外感风热以及要补碘的人。

材料：金银花15克、紫菜（干）10克、鸡蛋1个（3~4人量）

烹调方法：金银花洗净；紫菜温水发透、切段；鸡蛋去壳打均匀。起油镬爆香姜，加入1250毫升清水（5碗量），滚沸，下金银花、紫菜，稍滚，下蛋液，搅匀，调入食盐和葱即可。此量可供3~4人用。

汤品点评：金银花是广东民间十分熟悉的清热解毒类药之一，有名的五花茶是以它为主制成的。它性味甘、寒，具有清热解毒、凉散风热的功效，常用于血热毒痢、风热感冒、痈肿疔疮等。现代药理研究认为，它有抗炎、抗病菌及解热的作用。紫菜是富含碘的食物之一，每100克紫菜中含有4323ug的碘，也就是说只要3克的干紫菜就可以满足人一天对碘的需求，对于缺碘的人群不失为补碘的佳品。同时中医认为紫菜味咸，有消痰结、散瘿瘤的功效，与现代医学的补碘可以治疗缺碘导致的代偿性甲状腺肿大不谋而合。

(责编：李轶群、杨迪)


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