有痛风，水果不能乱吃

中国医科大学航空总医院临床营养科主管营养师 张 田

痛风作为一种常见的代谢性疾病，发病率逐年增高，很多高尿酸血症或痛风患者知道要限制高嘌呤饮食，少吃海鲜、少喝酒，多吃蔬菜和水果。虽然水果中丰富的维生素C可以促进尿酸盐溶解，从而达到降低尿酸的目的，但实际上，对吃水果这件事也需要谨慎，避免从一个坑掉进另一个坑。

果糖是一种单糖，其甜度大约是蔗糖的1.8倍，在水果和花蜜中含量丰富。果糖很容易被消化吸收，吸收后可以在肝脏转化为葡萄糖或直接参与糖代谢。一般水果中的嘌呤含量较低，不会因嘌呤问题引起尿酸波动。但是，水果中果糖大量摄入后会迅速被果糖激酶磷酸化，在反应过程中产生大量的单磷酸腺苷，其会加速代谢形成尿酸。另外，大量摄入果糖或蔗糖可刺激长链脂肪酸合成，导致甘油三酯血症，引起机体对胰岛素抵抗，也可能是尿酸代谢异常的原因。

痛风患者选择水果要谨慎，水果中虽然含有果糖，但是原则上不建议痛风患者禁食水果，因为水果中富含人体每日所需的维生素、膳食纤维等营养素，痛风患者选择水果要注意量和种类，按照中国居民膳食指南建议，每天应吃200~400克水果。患者应选择猕猴桃、柚子、草莓、黑莓和菠萝等水果，减少果糖含量高的水果的摄入，如梨、葡萄、苹果。除水果外，生活中还有些常见的富含果糖的食物，如蜂蜜、糖果、饼干、速溶咖啡、甜饮料等，也应该格外注意。