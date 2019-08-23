武汉市中心医院药剂科主管药师 杨 科

甘露醇是一种单糖，其甜度相当于蔗糖的70%。甘露醇广泛存在于自然界的海藻、水果以及植物的叶、茎、根中，是目前唯一可从自然界提取的具有工业价值的糖醇。平常人们看到的海藻、柿饼表面的白色粉末，即为甘露醇。目前我国生产甘露醇的最经典方法是从海带中提取，约10吨海带即可取得1吨的甘露醇。因此，甘露醇又被称为“海带里的甘露”。

由于甘露醇在人体内不会被分解代谢，因此，甘露醇最大的用途是用于糖尿病、肥胖症患者的食品，也常用作口香糖和醒酒药的添加剂。与此同时，甘露醇也是一种临床常用的药物，多用作脱水剂、利尿剂与脑血管疏通剂，且降压作用明显，可治疗各种原因导致的脑水肿，比如脑外伤、脑出血、脑梗塞等。除此以外，甘露醇还可用作药片的赋形剂及固体、液体的稀释剂。

口服甘露醇还有一定的清肠效果，可用于手术前、肠镜检查前的肠道准备。甘露醇通过提高血浆渗透压，使组织脱水，来达到清除肠道粪便的作用，一般在服用后0.5~1小时就会有排便的现象。此外，有些甘露醇制剂里面还含有一定的活性菌成分，可以溶解肠道的脂肪堆积。不过，具体的效果还是因人而异的，因为每个人肠道堆积脂肪的方式不一样，有些人使用甘露醇并不能起到很好的清肠减肥效果。口服甘露醇一定要在医生的指导下，如果自行服用，容易出现头晕、虚脱等副作用。有些特殊人群，如低血压、肾功能不全者，不宜使用甘露醇，否则会有危险。高血压患者，最好也少喝甘露醇。

甘露醇在低于20℃的环境中就会出现结晶。因此，在秋冬季或室内温度很低的情况下，就会出现大量结晶。结晶的甘露醇必须在晶体溶解后才可使用，故使用前应仔细检查，以确保没有结晶。如有结晶，可将包装一起放置在低于45℃的热水或烘箱内加热，不得使用微波炉加热药液。