草决明海带缓解飞蚊症

用眼过度的人，总感觉眼前有一个黑点飘来飘去，好像一只看得见却抓不到的蚊子，这就是飞蚊症的症状。中医认为，此症因肝胆郁热、阴虚火旺、气血两虚等引起。若飞蚊症伴有耳鸣耳聋、咽干口苦、舌苔薄黄、脉弦数等症状，则是肝热郁结导致的。

在此，推荐一个清肝明目散结的方子：取草决明10克、海带20克，加水300毫升，煎至200毫升，去渣饮用，每日1剂，分2次服用。方中，草决明味苦甘，性凉，有清肝、明目、利水、通便之效，常用于肝火上扰引起的目赤肿痛、怕光多泪、青盲内障等症状。《药性论》记载，草决明“利五脏，除肝家热”。海带味咸，性寒，可以利水泄热、软坚化痰。现代研究表明，海带及海藻中富含甘露醇、铬、硒、锌等成分，有一定降低眼压、维护眼肌及瞳孔活动、增强视力等保健功能。二味煎汤饮服，对于肝热郁结引起的飞蚊症有一定辅助治疗作用。因肝火过盛引起的高血压目胀、头痛，服用本方也有一定效果。

需注意的是，气血两虚者、腹泻患者、孕妇不宜服用本方；脾胃虚弱者不可久服。用药期间，患者应避免长时间看电子屏幕，也不要熬夜、过嗜烟酒，否则会加重病情；宜多喝水、多吃果蔬。如眼睛干涩，可在医生指导下适当滴明目润燥类的眼药水。